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海南发放首笔4300万元数字人民币贷款

2022年12月11日08:46 | 来源：中国新闻网
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中新网海南昌江12月11日电 (张阳灯)12月9日，中国银行昌江支行成功发放4300万元数字人民币大额贷款，这是海南省首笔数字人民币贷款发放业务。此举不仅便利了企业，也为数字人民币的进一步推广和应用场景建设提供了新方案。

据了解，该笔数字人民币贷款对象为海南昌江黎族自治县某企业，中国银行昌江支行在了解企业用款需求后，建议以数字人民币的形式发放贷款到企业数字人民币对公钱包，从而加快贷款发放流程，企业对此贷款方案表示认可。

《海南省金融业“十四五”发展规划》提出，在海南岛全域开展数字人民币试点，探索具有海南自贸港特色的数字人民币应用场景，打造数字人民币生态体系。

中国银行海南省分行相关负责人表示，将进一步推进数字人民币创新产品的研发与场景建设，发挥数字人民币支付效率高、无需手续费的特点和优势，让数字人民币更好融入企业发展、走进民众生活。

(责编：孙红丽、陈键)
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