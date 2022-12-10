人民网北京12月10日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，为认真落实国务院联防联控机制综合组《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》要求，优化交通物流疫情防控措施，科学精准做好交通物流保通保畅工作，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发《关于落实国务院联防联控机制十条优化措施 科学精准做好交通物流保通保畅工作的通知》，具体内容如下：

优化防疫通行管控措施

全面取消各地设立的公路、航道、船闸防疫检查点，不再查验货车司乘人员、船舶船员的核酸检测阴性证明和健康码。

全面取消货运车辆闭环管理要求，各地不得随意层层加码，限制货运车辆跨区域通行。

全面取消跨区域流动货车司乘人员“落地检”，对于从事口岸交通运输服务等高风险岗位从业人员，应按照地方联防联控机制规定开展核酸检测。

严格落实精准管控政策，切实做到“五个严禁”：严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路、航道船闸；严禁擅自关停高速公路服务区、港口码头、铁路车站和航空机场；严禁限制货运车辆、船舶正常通行；严禁擅自关停邮政快递末端服务、“一刀切”限制高风险区末端配送；严禁以等待司乘人员核酸检测结果为由限制货车通行。

保障重点物资安全有序运输

加强供需对接，做好运力储备，强化组织调度，保障重点物资运输车辆优先便捷通行，保障重点物资运输船舶优先引航、优先过闸、优先锚泊、优先靠离泊，提升铁路、民航服务保障能力，畅通邮政快递末端“微循环”，切实保障医疗防控、能源、粮食、民生、农资农机、外贸等各类重点物资安全高效运输。

全力做好疫苗、抗原检测试剂、药品、口罩等医疗物资运输服务保障，加强生产供应、运输需求等信息共享，及时研判形势，做好应急运力储备，强化跟踪服务，统筹做好生产企业关键物料和产成品运输保障工作，确保医疗物资运输高效顺畅。

确保交通物流网络稳定运行

严禁擅自关停关闭交通物流基础设施和限制运输服务，因所在区域划定为高风险区，确需关停关闭交通物流基础设施的，要按要求“快封快解”，不得采取各种形式的临时封控。充分发挥物流保通保畅工作机制作用，加强路网、铁路车站、重点港口、干线航道、航空机场、邮政快递分拨中心的监测调度，及时解决阻断堵塞、关停关闭问题，确保交通主干线畅通、重点枢纽节点正常运转。

将交通物流从业人员纳入属地联防联控机制“白名单”管理，有关人员严格落实个人防护、疫苗接种和健康监测要求，检出阳性时，精准判定密切接触者，工作场所不采取临时封控，同工作场所人员不进行大范围隔离，保障交通物流稳定运行。

重点港口、机场、铁路货站、物流园区、邮政快递分拨中心以及航道、通航建筑物、引航机构等运营单位要健全完善应急预案，建立一线人员预备队，必要时实施集中居住、闭环或封闭管理，确保突发情况下重点物流枢纽运行稳定。

强化交通物流从业人员服务保障

加强对货车司机、快递员、船员等基本生活保障，为其提供必要的饮水、用餐、如厕等基本生活服务和基本医疗救助服务，坚决避免由于服务保障不到位造成交通物流从业人员生活困难。确需关闭的高速公路服务区，必须继续保留加油、如厕等基本公共服务功能；确需关闭的水上服务区，必须按原有功能继续保留加油、加水等基本公共服务。严禁随意暂停或拒绝国际航行船舶船员换班，切实保障国际海上物流供应链畅通和船员合法权益。

确保政策措施落实到位

坚持24小时值班值守，畅通应急运输保障电话，一事一协调，解决货车司机、物流企业等反映的交通物流不通不畅问题；对于违反“五个严禁”要求的行为，加大督办转办力度，督促问题及时整改；对于严重影响货运物流畅通，群众反映强烈的，要加大通报、公开曝光力度，强化警示震慑效应，全力保障交通网络畅通、物资运输畅通、末端配送畅通。

(责编：王连香、高雷)

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