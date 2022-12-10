人民网记者 杜燕飞

“年初、季末都是我们的用款高峰，关键时点每周要提款3次到5次，在今年新冠肺炎疫情多点散发的情况下，融资资金到账的时效性成为我们维持经营的关键因素。”北京一家“专精特新”企业相关负责人表示，这也是当前企业的共性需求。

了解到这一现象后，交通银行利用应收账款债权电子凭证，帮助客户将平均放款时间从以前的1天至2天缩短至1分钟以内。供应商客户全程线上申请、放款秒级到账的便捷融资，大幅缓解了企业收款周期长、流动资金紧张的局面。

交行大连分行工作人员走进制造企业了解企业资金需求。受访者供图

如何做到放款时间的大幅缩短？据介绍，近年来，交通银行与各供应链金融平台合作，推出了应收账款债权电子凭证秒放融资产品。通过建立交通银行与供应链平台系统的交互，交通银行秒放功能将“应收账款获取”“融资合同生成签署”“放款审核”等多个流程场景集成联动。核心企业通过平台对应付账款进行确权并签发应收账款债权电子凭证，供应商获得凭证后可在平台或交行网银通过一步录入、一步授权，实现全流程无纸化自动放款，体验“一键式”融资，有效解决传统融资业务流程长、资料繁琐和时效性差等问题。

“以前我们一笔放款光行内流程就需要1天左右，客户着急我们也着急。现在我们在系统上维护好关键信息，就可以帮助客户实现快速融资了。在便捷客户的同时，我们自己的业务效率也得到很大提升。”交通银行某支行客户经理说。

数据显示，截至今年10月末，交通银行产业链金融业务量突破3500亿元，服务融资客户2.8万户，涵盖制造、建筑、医疗、零售、新能源、新材料等众多行业，帮助中小微链属企业纾困解难。

这只是金融机构以供应链金融稳经济大盘的一个缩影。供应链金融，是指从供应链产业链整体出发，运用金融科技手段，整合物流、资金流、信息流等信息，在真实交易背景下，构建供应链中占主导地位的核心企业与上下游企业一体化的金融供给体系和风险评估体系，提供系统性的金融解决方案，以快速响应产业链上企业的结算、融资、财务管理等综合需求，降低企业成本，提升产业链各方价值。

业内人士认为，现代产业链上下游、产供销、大中小企业环环相扣，一旦产业链中某个环节出现问题，就会对整条产业链产生影响。依托核心企业，通过供应链金融对产业链上下游企业进行支持，确保关键环节“不断链”，在当前尤为重要。

今年以来，国家陆续出台了一系列政策，鼓励金融机构开展供应链金融，助力稳住经济大盘。

今年11月，人民银行等八部门印发的《上海市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融改革试验区总体方案》要求，优化供应链金融服务，支持金融机构与供应链核心企业合作，开展应收账款质押贷款、标准化票据、供应链票据、保理等业务。

今年7月，银保监会发布的《关于进一步推动金融服务制造业高质量发展的通知》明确，积极稳妥发展供应链金融服务，依托制造业产业链核心企业，在有效控制风险的基础上，加强数据和信息共享，运用应收账款、存货与仓单质押融资等方式，为产业链上下游企业提供方便快捷的金融服务。

“近年来，我们发挥‘链金融’创新服务的优势，围绕核心企业加快推动快易付、快易贴、智慧汽车、委托回款等产业链融资业务，开展‘百核千链’专项拓展活动。”交通银行总行公司机构部副总经理周毅表示，一方面引导各地分行对接当地政府的链长制，与当地的央企、战略客户、国资企业等重点客户深化合作，打造制造企业“标杆链”，也拓展和服务更多的“专精特新”企业；另一方面，引导核心企业通过应收账款凭证、电子商业承兑汇票付款，借助快易付、快易贴等优势产品，协助“专精特新”企业及时回笼货款，缓解融资难、融资贵等问题。

上述业内人士认为，供应链金融将某一个企业视为某一条供应链或产业链中的一环，从供应链和产业链的角度，对中小企业进行融资。整合其中的物流、资金流、信息流，依托核心企业的信用，有效地管控风险，更好地为中小企业提供综合金融服务。

“今后，我们要继续强化供业链金融服务特色，运用数字化思维，构建核心企业与其上下游企业一体化的金融供给体系和风险评估体系，推动供业链金融的数据化、场景化和生态化，进一步提升服务实体经济质效。”周毅表示。

(责编：王连香、高雷)

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