人民网北京12月10日电 （黄盛）据证监会消息，证监会近日同意中国金融期货交易所开展上证50股指期权交易，相关合约正式挂牌交易时间为2022年12月19日。

据悉，股指期权是资本市场的风险管理工具，是多层次资本市场的重要组成部分。上证50股指期权合约的标的指数，是上海证券交易所编制和发布的上证50指数，股指期权合约类型分为看涨期权合约和看跌期权合约。上证50股指期权合约的合约乘数为每点人民币100元，最小变动价位为0.2指数点，每日价格最大波动限制为上一交易日上证50指数收盘价的±10%。

另外，上证50股指期权合约的合约月份为当月、下2个月及随后3个季月。行权价格覆盖上证50指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围。行权方式为欧式。交易时间为9:30-11:30，13:00-15:00。最后交易日为合约到期月份的第三个星期五，遇国家法定假日顺延。到期日同最后交易日。交割方式为现金交割。上证50股指期权合约看涨期权交易代码为HO合约月份-C-行权价格，看跌期权交易代码为HO合约月份-P-行权价格。

证监会表示，近年来，我国股票市场规模稳步扩大，投资者风险管理需求随之增加。上市上证50股指期权，有利于全面深化资本市场改革，有助于进一步满足投资者避险需求，健全和完善资本市场稳定机制，促进资本市场平稳健康发展。

也有业内人士对此表示，上证50股指期权是2022年我国在继中金所中证100股指期权、上交所500ETF期权、深交所500ETF期权、创业板ETF期权、深证100ETF期权之后的，第6个宣布上市的金融期权品种。上证50股指期权上市后，投资者可以通过综合运用股指期权、股指期货和ETF期权产品，实现多样化风险管理与交易策略，也有助于进一步发挥风险管理等市场功能，增强市场风险管理承载力，进一步提升股票市场内生稳定性，进一步增强股票市场对长期配置型资产的吸引力，促进资本市场高质量发展。

中大期货首席经济学家景川表示，作为期货中的期货、期货中的保险产品，股票投资的护城河，上证50股指期权上市后会构成股指、股指期货以及股指期权三位一体的投资工具，资本市场体系更加完善，价格更公允，对投资者的保护作用进一步加强，服务实体经济、服务投资者的功能更充分发挥。

中国金融期货交易所表示，推出上证50股指期权，是落实资本市场全面深化改革总体方案任务的重要举措之一，也是支持上海国际金融中心和浦东新区社会主义现代化建设引领区的一项具体举措，将进一步丰富金融期货产品体系，满足投资者日益多元化的风险管理和财富管理需求，有利于增强市场稳定性和韧性，助力中国特色现代资本市场建设。

(责编：王连香、高雷)

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