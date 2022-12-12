人民网记者 余璐

心怀“国之大者”，促进库区和移民安置区乡村振兴；乘政策东风，助推移民群众奔向共同富裕。

新中国成立以来，我国兴建了一大批大中型水库，有力促进了国民经济和社会发展，大中型水库移民为此作出了重大贡献。2006年5月17日，国务院完善了大中型水库移民后期扶持政策，为推进大中型水库移民工作树立了一块重要里程碑。

党中央高度重视移民安置后续帮扶工作，国家发展改革委、财政部、水利部等部门加强统筹协调，坚持开发性移民方针，以“稳得住、能发展、可致富”为总要求，以推动库区和移民安置区乡村振兴为目标，以促进移民群众共同富裕为方向，贯彻新发展理念，构建新发展格局，高质量抓好国务院大中型水库移民后期扶持政策的贯彻落实工作。

这是大中型水库移民后期扶持政策扎实落地的十五年，这是库区和移民安置区乡村振兴提速前进的十五年，这是水库移民群众稳步迈向共同富裕的十五年，也是水库移民工作助力水利高质量发展的十五年。截至2021年底，中央累计筹集中央水库移民扶持基金4262亿元。

让移民群众“定心”“安居” 持续建设“三宜”移民美丽家园

江西省永新县石桥江背村麦岭庵水库移民村。水利部供图

水库移民工作关系社会的和谐稳定。对纳入扶持范围的移民群众按每人每年600元的标准发放直补资金，是落实大中型水库移民后期扶持政策的首要任务。我国许多大中型水库建成年头长，移民数量多且分布散、搬迁情况复杂，精准识别难度巨大。各级水库移民管理机构与广大移民干部迎难而上、敢打硬仗，积极开展省际配合、部门协作，走村入户精准识别移民群众、严格核定后期扶持人员名单，确保及时足额把直补资金发放到移民群众手中，做到不漏一人、不错一笔。

截止2021年底，共向全国大中型水库移民群众发放直补扶持资金2244亿元。持续发放的直补资金，让移民群众感受到了来自党和政府的关心与牵挂，像是吃下了“定心丸”，增强了奔向共同富裕的信心和底气。精准识别移民群众，也为做好移民美丽家园建设、特色移民产业发展等工作打下了坚实的基础。

安居是乐业之基，是共同富裕之要。按照中央全面推进乡村振兴的部署，各地将库区和移民安置区发展纳入了当地经济社会发展总体规划，统筹做好“移民安置”和“后期帮扶”两个环节，带领广大移民群众建设宜居、宜业、宜游的“三宜”移民美丽家园。

山东省泰安市东平县水泊移民社区。水利部供图

截至2021年底，全国累计建成经省、市、县三级认可的美丽移民村达2.02万个，有315个移民村获得“全国文明村”称号，224个移民村获得“全国乡村治理示范村”称号，181个移民村获得“全国美丽（休闲）乡村”称号，使61.26万水库移民完成避险解困搬迁安置，一大批“望得见山，看得见水，记得住乡愁”的移民美丽家园，如雨后春笋般纷纷呈现。

让移民群众“乐业” 持续发展壮大特色移民产业

安徽省六安市金寨县吴家店镇包畈移民村光伏产业扶持和新村建设。水利部供图

“产业兴旺”是乡村振兴的第一要求，是实现共同富裕的源头活水。近年来，各级水库移民管理机构引导移民群众因地制宜大力发展特色移民产业，结合实际建立了“龙头企业+村集体+村民合作社+移民群众”的移民收益保障机制，推动一批特色产业快速成长。

近年来，全国累计投入扶持移民村发展产业的项目资金达367.76亿元，累计培育新型经营主体18.26万个，其中扶持移民专业种养植大户7.74万户，移民合作社8.88万个。建成“一村一品”特色村1.52万个。2016年至2021年期间，各地累计实施生产开发项目6.22万个，扶持建成移民家庭农场9880个，移民农业产业龙头企业2864个。通过发展产业，广大移民群众实现了资源变资产、资金变股金、农民变股东的“三变”，增加了经济收入，圆了“乐业”梦。

在湖北省丹江口市，良好的生态环境、丰富的自然资源让库区移民围绕生态农业、移民工业、乡村旅游三大产业发力。集中力量打造的蔡湾移民村民俗文化馆带动了周边农户发展农家乐，带动村集体每年增收20多万元。建设的移民产业园每年为75个移民村分别增收10万元以上。

在福建省泉城市德化县水口镇湖坂村，独具德化建筑特色的“戴云山筑”移民新村，依托当地石牛山旅游景区大力发展旅游产业。共发展专业合作社9家，现代农庄、农家乐、乡村民宿25家，种植经济作物近万亩，2020年移民人均可支配收入达1.85万元。近年来，湖坂村先后荣获“国家级生态村”“省级库区环境综合整治试点村”等称号。

湖北省宜昌市兴山县举办核桃管理技术培训班，为移民讲解核桃栽培技术。水利部供图

“授人以鱼不如授人以渔”。“培训+就业+创业+增收+致富”已经成为有效的移民后期扶持模式。近年来，各级水库移民管理机构在精准把握移民群众培训需求的基础上，积极引进专业培训机构、优化培训方式、精选培训课程，提高培训质量，有效避免了技能培训散而不精的问题。

十五年来，全国累计投入移民技能培训资金33.19亿元，培训移民群众608.65万人次。通过培训，进一步激发了移民的“内生动力”，弘扬了自力更生、不等不靠的精神。大量移民群众通过掌握“一技之长”走上了致富路，开启了自主创业的新生活。涌现出了许多勤劳致富的模范，精神面貌得到整体提升。

一张蓝图绘到底 一任接着一任干

按照在党中央、国务院相关部署，水库移民后期扶持工作取得显著成效。国务院大中型水库移民后期扶持政策提出的近期目标全部实现，提出的中长期目标稳步有效推进。

甘肃省临夏回族自治州永靖县城北移民新村产业项目。水利部供图

据统计，截至2021年，全国共有大中型水库移民后期扶持人口2517万人，较2006年增加230万人，涉及2518个县，15.52万个行政村。86.5万建档立卡贫困移民全部如期脱贫摘帽，移民贫困问题得到稳定解决。纵向看，2021年，水库移民人均可支配收入达到18016元，较2005年增长7.19倍；横向看，2021年，水库移民人均可支配收入是全国农村居民的95.2%，较2005年收入差距缩小29.9个百分点。

贵州省遵义市余庆县构皮滩镇卧龙庄移民新村。水利部供图

库区和移民安置区基础设施条件、公共服务水平得到大幅度改善。曾经长期困扰移民群众的行路难、用电难、饮水难、上学难、就医难等“五难”问题全部解决。

乡村振兴画卷美，感恩奋进谱新篇。

从山清水秀的东部鱼米之乡到土地广袤的西部高原山区，从树木葱茏的岭南大地到白山黑水的东北三省，一个个昔日贫穷闭塞的移民村纷纷“逆袭”，成为了如今的“明星村”“网红村”，一项项特色移民产业落地开花，一批批水库移民成长为引领时代潮流的致富带头人，一个个移民新区蓬勃发展，已然走上了产业开发、移民增收、乡村美丽、生态向好的良性循环，水库移民后期扶持工作正在朝着实现乡村振兴与共同富裕的宏伟目标，大步向前。

在新的“赶考”路上，水利部将认真贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和关于实施乡村振兴战略的重要论述，提高政治站位，扛牢政治责任，高质量推进大中型水库移民后期扶持工作，推动移民群众共同富裕水平再上新台阶，久久为功，绘就乡村振兴更加美丽的画卷。

(责编：孙红丽、吕骞)

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