为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于做好二〇二二年全面推进乡村振兴重点工作的意见》，鼓励乡村振兴创新举措与实践，发掘可复制推广的典型经验与成果，汇聚更多社会力量，形成共同参与乡村振兴的良好氛围，助力乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐，人民网财经研究院（乡村振兴研究中心）于2022年3月正式启动“2022乡村振兴创新案例征集展示活动”。

自活动开展以来，共征集到来自各地各单位的案例438个。经过初核、展示、专家评议等环节，最终推荐2022乡村振兴创新案例80个，现将案例名单予以公布（排序不分先后）：

1、河北省阜城县：党建引领促脱贫 法治引领谋振兴

2、湖北省麻城市：聚焦“花经济” 做好“花文章”

3、贵州省望谟县洛郎村：开创“小板栗坐上大飞机”的“洛郎样本”

4、内蒙古科尔沁右翼中旗：锚定生态环境综合治理 推动农牧区新兴产业高质量发展

5、内蒙古正镶白旗：因地制宜引进优质产业 建立村级屋顶分布式光伏发电项目

6、中国医科大学：不负初心使命 打造西北“红医摇篮”

7、山西省平顺县：开拓“四驾马车”帮扶模式 推进乡村产业振兴

8、四川南充市仪陇华江村：“桑蚕+农旅”产业融合 铺就乡村振兴“新丝路”

9、山东省蒙阴县：“双领双全”新模式 推动乡村振兴发展

10、安徽省阜南县：五优联动、三链协同 “阜南样板”结出高质量发展硕果

11、河北省海兴县：到村带户合作共赢 构造产业经营帮扶新模式

12、中信银行：因地制宜助力乡村振兴 “茶山贷”支持福建茶叶产业发展

13、河南省虞城县：壮大特色产业 助推乡村振兴

14、河南省宁陵县：酥梨产业“电商标准化”改造 深化乡村振兴

15、河北省滦平县：打造“5G+珍稀菌”智慧农业园

16、四川省大邑县：创新践行“五个活化” 增强乡村治理效能

17、贵州省丹寨县：苗岭侗寨茶飘香 绿水青山闪金光

18、河北省平山县北庄村：抓党建促乡村振兴 唱响新时代的“团结歌”

19、贵州省江口县：以智力帮扶为导向 创建“多频道扶志扶智”模式

20、农工党中央：精准医疗爱心行动 织密基层健康防护网

21、内蒙古察右中旗：让蒙古马跑出“致富路”

22、交通运输部：深入推进农村客货邮融合发展 助力乡村振兴战略实施

23、四川省彭州市：发展壮大村级集体经济 巩固夯实乡村振兴基础

24、陕西省汉中黄家沟村：壮大集体经济 走实农村产业振兴路

25、河北省围场县腰站镇：“蔬菜产业+”模式 提振乡村振兴产业发展动能

26、国网杭州：数智惠农扮靓共同富裕示范样板

27、河南省襄城县：光伏入乡、万户沐光 打造低碳智能县域标杆

28、河北易县牛岗乡台底村：以苹果之变 擘画融合发展之路

29、长春：发挥中医药大学资源优势 多措并举助力乡村振兴

30、甘肃省陇南市文县：发挥新闻传播优势 多措并举推进文县乡村振兴

31、内蒙古察哈尔右翼前旗：做好“小土豆”的“大文章”

32、迈瑞医疗：心怀家国情怀 践行社会责任 助力乡村振兴

33、江西省五云镇夏潭村：精心搭建新时代文明实践平台 让村民乐作乡村振兴主角

34、茅台集团：融入产业优势 履行社会责任 巩固脱贫攻坚助力乡村振兴

35、河北省武邑县：农村党校激活乡村振兴“一池春水”

36、上海市：发动学会力量 健康乡村中医行 助力人才振兴

37、江苏省无锡市滨湖区马鞍村：“五色谱”优化乡村治理 显乡村五美

38、浙江省衢州市衢江区：数字生活新服务 打造“共富”新样板

39、四川省成都市温江区：探索惠农利益联结新模式 构建农民持续增收长效机制

40、浙江省龙游县经信局：数字化共配物流体系 助力共同富裕示范区建设

41、浙江省常山县：新业态催生新动能 奋力赢得共富发展先机

42、江苏省金坛区农业农村局：高标准农田焕新机 乡村振兴添“金”彩

43、甘肃省榆中县：多措并举大力推进百合产业高质量发展

44、甘肃省康乐县：党建引领致富路 乡村振兴谱新篇

45、云南中医药大学：攻破难题 发展中药材种植业

46、河南省汝阳县：“互联网+医疗”健康帮扶模式 走出精准医疗服务之路

47、广西南宁市武鸣区：打造“沃柑法庭” 服务乡村支柱产业

48、海南省：筑牢返贫“堤坝” 高质量巩固脱贫成果

49、居然之家：通过育才促进致富 赋能乡村振兴

50、河北平乡县艾村：电商架金桥 铺就致富路

51、云南瓦厂村：守好绿水青山 撑起村民致富的钱袋子

52、江苏农世兴新农村集团：搭建资源平台 助力产业发展

53、江西省大成仓公司：守正创新推动帮扶升级

54、四川省色达县：从“路网末梢”到区域重要“交通节点”的蜕变之路

55、湖南省洞口县：“五级积分换项目”促进基层社会治理大变革

56、黑龙江农业职业技术学院：发挥农业职业院校优势 助力乡村振兴

57、新疆甘沟乡天山村：以科技助力提升畜牧健康养殖能力

58、江西中医药大学：葛产业助力乡村振兴

59、北京中航华通科技：凝聚航空爱心力量 创新央企帮扶模式

60、中国移动重庆：“5G+信息进村入户”新型培训服务 助力数字乡村振兴

61、广东省信宜市：司法下沉助力基层治理 法治护航合力振兴乡村

62、中化农业：价值链共创和共享 枝江MAP助力乡村振兴

63、深圳市龙华区：“七位一体”助康复帮就业 稳稳托起残障者的幸福生活

64、四川泸州市纳溪区：厚植“广阔天地”人才沃土 激活“希望田野”振兴引擎

65、湖北省竹山县：卫浴汽配产业园聚焦聚力支持产业孵化和成长

66、甘肃省玉门市乡村振兴局：“五指合力”做强特色产业 多措并举巩固脱贫攻坚成果

67、辽宁大连：政企联合共建大樱桃产业带标准 助力农特产品高质量发展

68、中粮集团：以新手段、新技术、新模式帮农民引入致富“活水”

69、中国海油：以数字国学馆赋能乡村文化振兴

70、中国电信：智慧赋能结硕果

71、广西：中医院“轮值村医”健康帮扶 助力乡村振兴

72、河海大学：乡村振兴走基层 三产融合强赋能

73、江西萍乡良坊镇：乡村振兴路 良坊有“良方”

74、象屿股份：用数智赋能农业生产 搭平台促进乡村振兴

75、有苗科技：种下“七彩苗木” 激发乡村活力

76、华医云医共体：智慧分级诊疗 更好解决群众就医“急难愁盼”问题

77、国网信通股份：数字赋能 多措并举 绘就乡村振兴新画卷

78、华中农业大学：实施“乡村振兴荆楚行” 助力湖北乡村全面振兴

79、蚂蚁集团：创新线上互动场景 数字消费助农升级

80、福建福鼎赤溪村：产业基础“强”起来 农民生活“富”起来

(责编：董童、李源)

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