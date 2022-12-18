嘉宾们通过在线形式参与圆桌论坛。

人民网北京12月18日电 （记者李栋）今日，在人民网主办的“2022年乡村振兴大会”圆桌论坛环节，参会嘉宾围绕“聚焦乡村振兴 推动共同富裕”的研讨主题建言献策，纷纷表示要创新发展村级集体经济，培育壮大乡村产业，精准落实困难群众兜底保障政策，奏响乡村振兴“协奏曲”，书写共同富裕“新答卷”。

“巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴，这是一篇‘大文章’。”围绕近期印发的《乡村振兴责任制实施办法》，住房和城乡建设部帮扶办公室副主任董红梅表示，这是对中央各个部门以及省、市、县、乡、村五级怎样去推动乡村振兴、做好责任落实，作出了一系列部署。

“在脱贫的基础上，我们要逐渐地让农民增收致富，走向共同富裕。”董红梅以住建部定点帮扶的湖北红安县为例介绍说，通过产业帮扶措施，当地的建筑业产值从2020年的62亿元增长到2021年的102亿元，建筑业企业达到了132家，占GDP比重10.3%，成为了全县首个过百亿元的支柱产业。

“我们的目标就是把定点帮扶的脱贫县，由‘责任田’变为更有希望的‘试验田’，变成未来乡村振兴的‘示范田’。”董红梅说。

推进乡村振兴，产业兴旺是基础。人民日报社选派帮扶挂职干部，河北省滦平县委常委、副县长张雷表示，乡村地区正通过区位优势，发展特色产业，帮助农民增收致富。

“特色产业是推进乡村全面振兴和农民持续增收的重要途径，是推动农业高质量发展的必然选择。”张雷认为，乡村振兴要坚持以市场为导向，立足地域优势和产业基础，编制乡村特色产业发展规划，依托区域资源优势和产业发展基础，支持培育特色鲜明、优势聚集、产业融合、竞争力强的特色中小产业，持续优化农业产业结构。要下大力气集中打造特色农业产业集群和特色产业示范带，积极发展当地的主导产业和主导产品。

“此外，要加快一二三产的融合，支持发展乡村旅游，构建现代化乡村产业体系和文旅融合发展体系。”张雷说。

乡村振兴是实现共同富裕的必经之路，农业农村部乡村振兴研究专家刘年艳表示，乡村振兴已经进入到一个新的发展阶段，共同富裕是社会主义现代化强国的本质要求，需要夯实党的组织基础、新时期经济的物质基础和实现共同富裕的群众基础。“实现共同富裕，要在乡村集体经济的投入、拓展渠道、乡村多功能价值考量上下功夫。在未来的发展中，乡村实现共同富裕还要解决好积累的渠道、积累后的分配、社会交换等问题。”刘年艳说。

中国人民大学农业与农村发展学院教授周立认为，城乡发展不平衡、不充分、不同步仍是制约乡村振兴的短板。周立表示，城乡之间是互为供求、相互融合的，人们对美好生活的需求带来了城乡之间的融合和产业之间的融合。这让农村的慢生活变成一种资源，再将资源优势变为发展经济优势，来带动老百姓的共同富裕。

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(责编：王仁宏、吕骞)

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