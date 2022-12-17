人民网北京12月17日电 （黄盛）民族要复兴，乡村必振兴。党的十九大提出了乡村振兴战略，党的二十大明确要全面推进乡村振兴。一系列顶层设计，全面擘画了中国乡村发展的美好未来，把促进农业农村发展提上了治国理政的新高度。

为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，促进各地各单位交流，助力乡村振兴战略梯次推进，人民网将于12月18日召开“2022年乡村振兴大会”。届时，大会将邀请中华全国供销合作总社、国家乡村振兴局等有关单位负责人，地方党委政府领导代表，企业代表，专家学者与会，分别参与大会致辞、主旨演讲、圆桌对话等环节，为高质量推进乡村振兴贡献智慧、激荡观点。

值得一提的是，大会上还将发布“2022乡村振兴创新案例”结果。案例于今年3月启动征集，活动共收到各地各单位提交案例438份，内容涵盖党建引领、对口帮扶、产业振兴、数字农业、农村环境、乡风文明、医疗教育等方面，充分展示出各地各单位在推进乡村振兴工作中的探索和实践，对于总结提炼城乡融合发展和共同富裕经验具有一定的借鉴意义。

在公布“2022乡村振兴创新案例”的同时，人民网将同步向社会各界发起2023年乡村振兴创新案例的征集邀请。

除了筹办乡村振兴大会外，2022年全年，人民网还组织了“我和我的新时代”乡村振兴采访调研、开展了“乡村振兴·中国力量”系列访谈、举办了乡村振兴与共同富裕专题研讨、开设了人民优选APP乡村振兴专区等，从宏观框架和微观实操等层面助力和传播乡村振兴的积极探索。

通过采访报道与活动策划，人民网发掘了一批新时代“三农”发展的鲜活故事，全景式呈现了美丽乡村建设的成果经验，积极探索了各地乡村发展的模式，展望了在希望田野上的美好未来。

(责编：赵竹青、吕骞)

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