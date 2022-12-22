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登上商务包机，直抵国际展会，拜会新老客户，斩获订单合作……距离2022年“收官”不足一月，浙江、江苏、广东、四川等多地外贸企业在政府组织下，奔赴欧洲、日本、印尼、阿联酋等地拓展市场，寻找商机。

“努力的人会得到自己的回报！”中国外贸“抢单”团密集“出海”，吸引全球目光。相关微博话题登上热搜，不少外国网友也纷纷在人民网发布的国际报道后点赞留言。

面对全球经济势头放缓、国际环境复杂严峻等现实因素，外贸企业生产经营压力进一步增大。行业专家认为，稳外贸、保主体是外贸高质量发展的题中之意和必然要求。多地组织企业出国“抢单”“引资”，折射我国外贸发展开足马力，稳增长信心加速释放。

2022年11月，位于海南省的洋浦国际集装箱码头。人民网 符武平摄

抢订单，奔赴“老友”新合作

“老客户，更是老朋友。”12月4日晚，嘉兴云翔针织有限公司外贸部经理朱宇乘坐政府包机抵达日本，参加亚洲纺织成衣展（AFF）。一别三年的大阪老客户听闻他的到来十分兴奋，还专程驱车载他拜访了3家位于神户的客户。

一次线下见面，胜过千封邮件。朱宇告诉记者，此次拜访老客户达成了一笔200万美元的新意向订单，远超公司与该客户此前的合作金额，占到了2021年该公司出口额的三分之一。

和朱宇一样，不少外贸企业经营者坦言，疫情发生以后，与国外客户往来受阻，关系淡了、订单少了。随着我国疫情防控措施逐步优化，政府紧锣密鼓筹备经贸“抢单”团，让他们看到了希望，充满了干劲。大多数参团的企业都制定了共同的三大目标：展示新产品、走访老客户、拜访新客户。

“这次去日本，我带了公司的新样品——用油丝做成彩色的点子纱，没想到日本客户对用新样品做成的袜子这么感兴趣。”朱宇说。

2022年12月，来自浙江省嘉兴市的服饰企业在2022年亚洲纺织成衣展（AFF）上与客户沟通。受访者供图

中国宏观经济研究院对外经济研究所新兴经济体研究室主任、研究员李大伟表示，“让更多的海外需求商能够和我国的各类出口企业通过面对面接触，降低交易成本，对于促进我国对外贸易高质量发展意义非常重大。”

他认为，从短期看，这可以帮助我国出口企业找到更多潜在客户，扩大出口规模；从中长期看，还将有利于我国出口企业和相关国家的企业共同形成稳定的经贸合作网络，打造高水平的跨境产业链供应链。

抢时间，奔赴新年“开门稳”

12月10日，林家日作为宁波“百团千企万人”首发团的一员，飞赴沙特参加阔别三年的第八届中国品牌商品沙特智造展。

林家日是宁波康立特电子有限公司的外贸负责人，其公司主营的太阳能板等新能源产品在中东国家销量良好、市场广阔。

“我们觉得现在无论如何都要‘走出去’了！”林家日坦言，虽然今年的订单量同比去年增长了一倍多，但最近明显觉察到了增势回落，所以本次出国“抢单”，主要为了提前敲定2023年的订单。

当前，疫情防控优化政策效果逐步显现，但从四季度来看，外需不足仍是外贸发展的突出挑战。李大伟表示，在此背景下，政府主动作为，积极扩大“朋友圈”，有利于外贸规模稳定增长，发挥其经济发展“稳定器”的重要作用。

今年以来，从国家到地方出台多项举措，积极助力打通外贸发展“梗阻”。5月，国务院办公厅推出四方面13项举措，力促外贸保稳提质；9月底，商务部发文支持优势产品开拓国际市场、积极支持企业参加各类展会抓订单；11月，工信部等三部门要求各地建立重点外贸企业服务保障制度，在生产、物流、用工等方面予以保障。

海关数据显示，今年前三季度，我国进出口总值31.11万亿元人民币，同比增长9.9%。一系列助企纾困、保市场主体等政策措施扎实推进，我国外贸稳增长成效显著。

加速度！跑出去！“出海”抢订单正在成为外贸发展的新增量，各地捷报频传。

11月23日启程到12月3日返程，短短10天内，佛山经贸代表团在德国、波兰、匈牙利等地拿下超亿元外贸订单和多个签约合作项目；宁波组织商务包机2批8班次，累计服务600人次，拉动订单额约20亿美元；嘉兴包机团组织参展企业50家共96人，实地拜访客户200余家，展馆内接待客商2100多名，展出新产品2000余件，预计拉动2023年一季度嘉兴市纺织服装行业出口增长5个百分点。

抢机遇，奔赴发展“新蓝海”

一张张名片，不仅是市场客户的认可，也是公司发展的机遇。

11月底，佛山市南海雄奇音响器材有限公司董事陈小峰跟随佛山市经贸代表团抵达欧洲。通过实地考察、登门拜访客户，陈小峰发现“好的产品始终有市场”，海外市场欢迎“中国制造”，高端产品的需求很稳定，而经济型产品的需求较此前也有不少提升。

“这次‘走出去’，再次坚定了我持续开发新产品的决心和拓展国际市场的信心。”陈小峰说，回国后，他计划总投入4000多万元，提速企业车间的数字化自动化转型升级。

同为佛山市经贸代表团的一员，中元创新总经理张伟强也表示，本次“出海”让他看到了欧洲市场最新的市场需求，该公司打算生产更有特色、创新含量更高的高端智能家居产品。

2022年12月，佛山经贸团在波兰华沙参加经贸对接交流活动。佛山商务局供图

“中国制造业海外需求旺盛，高技术产品出口增加成为外贸高质量发展一大亮点。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，当前全球通胀率高企，中国高技术制造业的最终消费品具有很高性价比，出口市场将进一步打开。

外贸额突破6万亿美元；连续5年保持世界货物贸易第一大国地位；过去5年跨境电商进出口规模增长近10倍……多年来，我国外贸不断转动力、调结构，出口产品质量档次和附加值均逐步提高，“中国制造”叫好叫座。

“当前，随着我国劳动力、土地等生产要素成本的上升，服装、鞋帽、手机加工等劳动密集型外贸企业出口面临的竞争压力客观有所加大。”李大伟指出，印度、越南等经济体虽然出口额近期增长迅速，但在全球价值链中的地位仍处于劳动密集型的加工组装环节，明显低于我国。对我国来说，人力资本和创新能力是当前对外贸易高质量发展的突出优势，能有力支撑我国在大多数资本和技术密集型产品贸易中不断提升出口竞争力。

李大伟指出，我国应发挥自身优势，不断提升劳动密集型产品的质量和功能，抢占相关产业链的高端环节，获取更高的产品附加值和国际竞争力。

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(责编：王仁宏、高雷)

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