赵竹青 穆国虎 龙章榆 董兆瑞 周恬 张帆

高速公路货车通行量日均值回升至720万辆，比低谷时上涨超过100万辆；主要航空公司日均航班量持续回暖；铁路货运量创下近期新高……

随着疫情防控措施持续优化，交通运输网络疏堵点、接断点，进一步畅通“主动脉”“微循环”，为经济社会发展注入无限生机与活力。

时不我待，货运物流“跑起来”

12月12日21时46分，宁夏中卫市海原县李旺镇的货车司机李进忠在朋友圈发了一条信息：留个纪念。下面配着自己的行程码。行程码显示，他7天时间去了新疆、湖北、陕西、甘肃、浙江、宁夏……

“一切恢复正常了。”李进忠说，新政策落地后，货运市场会复苏，“赶过年，要好好挣点钱。”

交通运输是经济发展的血脉，是民生保障的重要支撑。一段时间以来，货运受阻、物流不畅等问题备受关注，疏通“大动脉”，畅通“微循环”刻不容缓。

保畅通就是稳经济。12月7日，国务院联防联控机制综合组公布优化落实疫情防控的“新十条”，明确不再对跨地区流动人员查验核酸检测阴性证明和健康码等。12月8日，交通运输部印发通知，提出配合有关部门落实公路及航道、船闸防疫检查点“应撤尽撤”。

随后，各地积极落实。铁路停止查验旅客核酸证明及健康码；多地取消港口码头、高速卡口等核酸“落地检”要求；北京首都机场、大兴机场宣布进入航站楼不再需要扫码登记……

“路通了，生意就来了。”吴忠市市民王杰先生从事轮胎经销生意，随着新政策的落地，出行更方便，他之前的老客户又下了新订单。

随着政策的持续发力，全国货运物流逐渐恢复有序运行。12月20日最新数据显示，国家铁路货运继续保持高位运行，运输货物1083.3万吨，环比增长0.09%；全国高速公路货车通行677.04万辆，环比增长1.85%；民航保障货运航班618班，环比增长37.6%；邮政快递投递量约2.86亿件，环比增长0.4%。

分秒必争，多地客流“稳攀升”

“很久没有这么热闹了。”看着来来往往的旅客，银川汽车站站长郭洪辉对记者感慨道。

在银川汽车站，记者看到旅客提着行李有序进站乘车，一名安检员在门口提示旅客当天开通的班线，避免旅客误乘车次。安检通道不时有乘客结伴而来，背着大包小包陆续通过。

银川火车站工作人员拆除测温设备。人民网 李甜甜摄

随着“新十条”措施的公布，各地机场、火车站、汽车站等立即对旅客出行政策做了相应调整，取消了核酸检测阴性证明和健康码查验。在宁夏，发往外省区的客运班线已全部恢复；在贵阳，伴随着交通堵点进一步通畅，主要交通运输码头迎来一波“小高峰”；在湖北，部分高速公路停止收费，大幅降低客运企业的运营成本……

“收费站日均车流量已恢复到5000多辆次，相比11月日均车流量2000多辆次，翻了一番，基本上达到疫情之前的水平。”湖北交通投资集团京港澳高速公路军山所收费管理员杨兴介绍。

“新十条”发布后，多地旅游市场呈现复苏迹象。据某旅游平台数据显示，“新十条”发布半小时，国内机票、酒店实时搜索量及预订量大幅增长，成都、上海、深圳、杭州、三亚等城市成为热门搜索目的地，三亚部分酒店预订量较前一周同期增长超3倍。

多地文旅部门还以当前交通快速复苏为契机，抢时间、赶速度，加快推动当地旅游业快速复苏。比如贵州，依托乌江和北盘江航运交通，整合沿线重要旅游景区、度假区和重点乡村旅游点，策划推出三条“航运+旅游”特色精品旅游线路，为全省旅游复苏“打头阵”。

全力冲刺，基础设施“大升级”

临近年底，多个交通大工程进入冲刺阶段。多地抢工时、加油干，力争如期或超前完工。加快交通基础设施建设，为今后经济进一步恢复打下基础，也将为老百姓的未来出行提供更加便捷的条件。

“这条‘断头路’通了，我们的心路也打开了，幸福感直线提升。”家住湖北省武汉市东湖路社区东沙公寓小区居民李先生说。今年，武汉有序推动全市城市交通基础设施建设，提前兑现“打通10条断头路”的目标，助力群众“最后一公里”出行等问题得到改善。

重庆市开州区竹溪镇春秋村，挖掘机隆隆作响，施工人员正在加紧施工。这里正在建设西安至重庆高铁（简称“西渝高铁”）的开州站。西渝高铁安康至重庆段是第一条在重庆境内经过大巴山腹地的高铁，它的开建意味着重庆“米”字形高铁网中的“一竖”正式落笔。这条铁路的修建，将结束多个区县没有铁路的历史，为沿线经济发展带来新机遇。

交通是区域发展的先行棋。作为北京市首条京津冀协同发展的轨道交通线路，北京轨道交通22号线（平谷线）自去年开工建设以来，目前全线进场率已达80%。此外，今年年底北京地铁16号线南段（玉渊潭东门-榆树庄）、昌平线南延（清河站-西土城）两条地铁新线将开通运营，目前，两条线路已进入开通前的冲刺阶段。

甬台温高速公路改扩建工程台州段开工仪式现场。人民网 章勇涛摄

12月15日，寒潮袭人，甬台温高速公路改扩建工程台州三门麻岙岭至临海青岭段项目开工，标志着这条连接宁波、台州、温州的浙江东部沿海交通“大动脉”全面扩容提速。据了解，近年来，台州段的车流量以年均7％左右的速率快速增长，拥堵问题日益突出。“本次改扩建，将在猫狸岭隧道群左右侧各新建一组三车道隧道群，形成4隧10车道断面，使通行能力及服务水平适度超前。项目建成后该段道路将彻底告别‘堵王’称号。”浙江交通集团甬台温改扩建台州北段项目指挥部副总指挥陈翔介绍。

“要想富，先修路。”一个区域的发展，交通起到了基础支撑和先行引领的重要作用，交通发展水平决定了区域协调发展的广度和深度。

“十四五”期间，我国规划了多个交通领域大工程。除国家层面的高速公路大通道联通工程、沿边沿海公路建设工程等之外，各地也提出了不同的规划目标。到2025年，北京市将重点加快轨道交通“四网融合”；成都要基本形成畅达国内主要城市群的“137”高铁交通圈；济南将构建“一轴二廊三通道”综合交通主骨架；贵州综合交通建设总投资规模约5420亿元……这些工程，目前都在争分夺秒地开展着，为老百姓未来的出行便利奠定坚实的基础。

“巩固经济回稳向好基础，交通物流要保通保畅，更要保效率、优成本，为加速我国经济循环提质上量助力。”国家发展和改革委员会综合运输研究所所长、研究员汪鸣说。

“阳光总在风雨后。”中国抗疫最困难时期已经走过，风雨过后，必是生机勃发。站在新的时间窗口，全国各地动力全开，加码快干，定能把失去的时间抢回来，把发展的节奏提上来。

“冲刺2022”系列报道

之一：铆足劲加油干 复工复产夺工时

之二：找客户抢商机 力争外贸好成绩

(责编：赵竹青、高雷)

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