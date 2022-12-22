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推动行业高质量发展 中电建协5年修订发布火电工程标准60余项

2022年12月22日19:40 | 来源：人民网
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人民网北京12月22日电 （记者杜燕飞）日前，中国电力建设企业协会（以下简称中电建协）召开第八届会员代表大会。记者从会上获悉，5年来，中电建协先后修订发布火电工程标准60余项，推动电力建设行业高质量发展。

据介绍，5年来，中电建协培育评选电力优质工程411项、电力建设科技进步奖2125项、培育推荐国家级优质工程172项、培育推荐“鲁班奖”31项、中国安装工程优质奖143项、“詹天佑奖”1项、中国专利金奖1项，展示了电力建设企业的风采。

新当选的中电建协第八届理事会会长王思强表示，下一步，中电建协将围绕高质量发展、绿色低碳、数字化转型搭建政府与企业的交流平台，大力培育和支持绿色建造企业、绿色建造工程，普及绿色建造技术，推动电力工程建设各环节的低碳管理和绿色化改造，提升绿色建造工程的占比和品质，助推行业绿色低碳转型。

同时，关注电力建设行业的新模式、新业态，了解行业技术发展的新动态和新趋势，推动技术创新和管理创新，开展创新成果转化应用示范，推广先进经验，打造行业创新标杆和变革典型，积极培育发展新动能。

(责编：申佳平、高雷)
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