人民网北京12月15日电 （记者王连香）据交通运输部消息，近日，为科学精准保障邮政快递稳定运行，保障民生物资高效运输，更好维护人民群众正常生产生活秩序，国务院物流保通保畅工作领导小组办公室印发《关于进一步畅通邮政快递服务保障民生物资运输的通知》，具体通知如下：

一是统筹做好邮政快递保通保畅工作，各地物流保通保畅工作机制要进一步提高政治站位，充分认识保障邮政快递正常运转，对于维护人民群众正常生产生活秩序、服务疫情防控大局的重要性，认真落实优化疫情防控十条措施和交通物流保通保畅工作部署，全力打通邮政快递堵点卡点，坚决防止层层加码、过度管控，最大程度保护人民群众生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对群众生产生活秩序和经济社会发展的影响。要加强对当地邮政管理部门与相关部门的指导，统筹动员各方资源，细化入微各项举措，科学精准做好邮政快递保通保畅工作，保障邮件快件揽收投递顺畅，切实畅通邮政快递末端“微循环”。

二是有效落实网络稳定运行属地责任，各地物流保通保畅工作机制要严格规范邮政快递基础设施关停关闭，依规履行关停关闭审批程序。对于已经关停关闭的邮政快递营业网点，要抓紧推动解封；对于符合防疫要求可以上岗的邮政快递从业人员，要尽快返岗复工。要加强对邮政快递企业的支持力度，结合当前疫情形势，统筹各方人力资源，帮助邮政快递企业补充一线揽收投递人力。要采取切实措施，为企业调配一线从业人员解决住宿和餐饮等实际困难，并在防疫物资配备、疫苗接种等方面对邮政快递企业一线作业人员给予支持。

三是充分发挥骨干邮政快递企业作用，各地物流保通保畅工作机制要充分发挥大型骨干邮政快递企业作用，督促指导邮政快递企业强化区域人力、运力调配，加强人员招聘，及时补充大型城市人力、运力缺口，充实邮政快递一线从业人员力量，有效提高上岗率。要集中解决邮件快件积压问题，重点保障药品、防疫物资及民生物资配送服务，通过发放津补贴、加班费等方式，引导快递员适当扩大配送范国，延长配送时间，有效缓解人力、运力压力，保障邮政快递末端投递揽收正常。要健全完善突发情况下应急预案，强化邮政快递人员、物资储备，保障邮政快递服务不中断。

四是全面落实邮政快递疫情防控举措，各地物流保通保畅工作机制要指导邮政快递企业落实最新版的《邮政快递业疫情防控与寄递服务保障工作指南》等疫情防控要求，督促邮政快递一线从业人员佩戴N95口罩，做好个人防护、疫苗接种和健康监测，加强对邮件快件消毒消杀，在投递揽收环节尽量减少与社会面的接触，尽可能“两点一线”工作。要进一步优化邮政快递一线从业人员健康筛查规定，灵活采取核酸检测、抗原检测或者症状管理等方式进行。

五是切实加强行业抗疫保供宣传引导，当前正值冬季寒冷季节，快递业迎来新一轮业务高峰，广大邮政快递一线从业人员冒疫奔忙，工作负荷重、投递压力大，各地物流保通保畅工作机制要通过新闻媒体、微信公众号、短视频平台等多种形式，加强对邮政快递保通保畅工作的宣传报道，引导社会公众形成良好预期，对可能出现的寄递服务时限延时情况给予更多包容、理解、支持。要加强对邮政快递从业人员的关心关爱，优先为一线从业人员提供N95口罩、消毒剂、抗原检测试剂、新冠治疗药物等防疫物品，切实保护从业人员身体健康。

(责编：王连香、吕骞)

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