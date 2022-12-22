人民网北京12月22日电 （记者杜燕飞）“我国保险产业发展潜力大，保险科技发展空间广阔。”日前，天津港保税区管委会副主任刘贯虹在2022第三届全球保险科技大会上表示，天津港保税区将发挥全国首家自贸区内保险产业园的优势，抓住京津冀协同发展战略下保险金融等要素重构的机遇，搭建保险+科技、保险+实体经济合作平台。

刘贯虹介绍，作为天津滨海新区核心功能区、天津自贸区的承载区，截至目前，天津港保税区聚集了法人金融机构和中外资银行达到32家。融资租赁、商业保理、股权基金公司总数超过了1600家，形成了良好的金融业发展态势，已成为国内金融创新最活跃的地区之一。

刘贯虹表示，自2016年底天津保监局、市金融局与滨海新区人民政府共同发文，确定在天津港保税区建立全国唯一的自贸区内的保险产业园以来，天津港自贸区致力于打造以保险产业为龙头的国家级金融创新示范区，成效凸显。目前，空港保险产业园已聚集了渤海人寿、中升保险销售、新澳保险、华明保险代理等法人机构；引进了国寿财险、平安财险、人保财险等大型保险企业的分支机构，实现了41家保险类企业的入驻。

“随着空港保险产业园逐步发展完善，天津港保税区初步确立保险科技赋能产业和‘寿险+康养’两条发展思路。一方面依托保险科技、财险为区内新兴产业赋能，助力区域产业发展。另一方面依托保税区高端医疗资源，打造寿险+康养产业。”刘贯虹说。

刘贯虹表示，下阶段天津港保税区将依托临港文旅休闲产业、自贸区境外已上市药品绿色通道等特色，打造‘寿险+康养’为主题的大健康产业联盟。

(责编：申佳平、高雷)

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