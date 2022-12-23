人民网北京12月23日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，2023年铁路春运自1月7日开始，2月15日结束。春运期间，铁路部门将更好统筹疫情防控和春运组织，不断提升铁路运输服务品质。2023年春运火车票将于2022年12月24日开始发售。

国铁集团运输部负责人介绍，随着国家疫情防控政策的优化调整，预计2023年铁路春运期间，探亲、旅游等旅客出行需求和企业复工复产、冬季电煤保供等货物运输需求进一步增加。铁路部门将全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议部署要求，坚持以人民为中心的发展思想，更好统筹疫情防控和春运组织，更好统筹发展和安全，持续深化铁路运输供给侧结构性改革，不断提升客货运输产品供给质量和效率，努力为广大人民群众出行和国民经济平稳运行提供有力支撑。

一是科学精准安排客运能力，充分满足旅客出行需求。充分运用我国现代化高铁成网运营优势，特别是用好今年新开通的郑渝高铁、湖杭高铁、弥蒙高铁、和若铁路、北京丰台站等新线新站资源和新投用复兴号动车组等先进装备，用好京广高铁京武段实现时速350公里高标运营成果，加大客运能力投放。按照“充足安排、按需启动，响应快速、应急有备”原则，科学制定客车开行方案，节前高峰日安排开行旅客列车6077对，节后高峰日安排开行旅客列车6107对，最大客座能力较疫情前的2019年春运增长11%。根据需要，在部分运力紧张的高铁通道增开夜间高峰线动车组列车，在京广、杭深高铁开行卧铺动车组，满足旅客多样化需求。保持普速旅客列车必要开行规模，持续开好公益性慢火车，保障边远地区群众基本出行。同时，根据铁路12306客票预售和候补数据，分析旅客出行规律，动态研判客流走势，梯次安排运力投放，实现运能和需求的精准匹配。

二是推出便民利民惠民服务举措，有效提升旅客出行体验。落实好国家新发布的铁路旅客运输规程，按照年龄对儿童旅客实行优惠票价，惠及更多未成年旅客；进一步扩大电子客票应用范围，在到站补票和列车补票业务环节全面实施补票电子化；完善12306消息通知机制，及时准确向已购票旅客推送列车停运和变更信息；因铁路责任和不可抗力造成旅客退票，联程车票可一并办理退票，免收退票费；将开展互联网订餐的车站由55个增加到76个，覆盖全国绝大部分动车组列车和长距离普速列车；安排站内便捷中转换乘服务的车站由80个增至100个，旅客换乘将更加便捷高效；在全国3200余组动车组列车上推行“铁路畅行”扫码服务，旅客通过扫描座椅扶手上的“铁路畅行码”，可顺畅查询列车正晚点、运行位置、接续车次、交通接驳等出行服务信息；取消学生优惠票仅限寒暑假购买的限制，学生旅客可在一学年内任意时间购买4次优惠票；扩大非高峰方向列车票价打折优惠范围和幅度，让旅客获得更多实惠。

三是认真落实疫情防控措施，营造健康安全出行环境。认真贯彻落实中央关于疫情防控工作部署和国务院联防联控机制要求，在春运中落实好铁路站车疫情防控各项措施，最大限度保障广大旅客和职工健康，最大限度减少疫情对春运的影响，让广大旅客走得安心放心。倡导旅客错峰出行，减少人员聚集；强化车站客流组织，积极推广无接触式服务，引导旅客有序分散进站候车，保持安全距离；加强卫生间、洗手池、电梯扶手、座椅等重点处所通风消毒，保持站车良好环境；加强旅行健康宣传提示，引导旅客全程佩戴口罩，强化自身健康防护；严格规范做好铁路春运一线职工健康防护，加强保洁、安检、餐饮、业务外包人员一体化管理；强化路地联防联控，有序做好应急处置工作。

四是全力保障重点物资运输，服务经济发展和民生需求。充分发挥铁路在综合交通运输体系中的骨干作用，精心组织货物运输工作，统筹运用线路、车辆、人员、装卸机具等资源，提升货运保通保畅能力，全国铁路日均装车量保持在较高水平。持续实施电煤保供行动，加大北煤南运、西煤东运、疆煤外运工作力度，全国363家铁路直供电厂存煤平均可耗天数持续稳定在15天以上，确保人民群众温暖安全过冬；加强医药、食品及节日生活物资、粮食、化肥等关系国计民生的重点物资运输，实行精准保供、优先运输；加强企业原材料、产成品运输需求对接，充分保障复工复产需要；开好中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车，保障国际产业链供应链安全畅通。

该负责人表示，铁路部门将根据国家疫情防控政策优化调整和客货运需求变化，动态调整列车开行，不断改进疫情防控和运输服务举措，努力提升广大旅客货主服务体验。请旅客朋友及时关注“铁路12306”网站和“中国铁路”微信公众号发布的信息，合理安排行程，旅途中加强自身健康防护，共同维护春运良好出行环境。

(责编：王连香、高雷)

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