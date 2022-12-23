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开通倒计时！新型CR200J“复兴号”动车组首次亮相

2022年12月23日12:28 | 来源：人民网
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新型CR200J“复兴号”。中国铁路成都局集团有限公司党委宣传部供图
新型CR200J“复兴号”。中国铁路成都局集团有限公司党委宣传部供图

人民网北京12月23日电 （记者王连香）据中国铁路微信公众号消息，12月23日8时40分，一列新型CR200J“复兴号”动车组准点从成都南站发出，驶往攀枝花南站，这是新型CR200J“复兴号”动车组首次上线亮相。

此次上线首秀的CR200J型“复兴号”动车组由中车唐山机车车辆有限公司和中车大连机车车辆有限公司联合研制生产，采用低阻力流线头型和车体平顺化设计，降低了空气阻力，增强了线条感。据介绍，该车型整车长232.5米，涂装由“中国红”“中国白”“长城灰”“国槐绿”4种主色调构成。

与以往不同的是，新型CR200J“复兴号”动车组采用9节编组，包含1节动力车、1节控制车和7节二等座车，车厢内WiFi网络全覆盖，座位上的手机充电插口数量明显增加。同时，控制车增加了商务座区，二等座车厢座椅可旋转，座椅间距更加宽敞，动车组网络控制系统、旅客交互界面、电器系统集成及车内服务设施配置等方面也作了适应性改进，对车门、车门通道、车厢连接处平台进行加宽，提升旅客上下车效率，为攀西地区沿线旅客提供了出行服务的新体验。

据悉，即将在新成昆铁路投用的新型“复兴号”动车组上，“三语”乘务组也整装待发，“三语”乘务组不仅精通汉语、英语、彝语，还对成昆铁路沿线少数民族传统知识进行了深入学习和了解。

目前，新成昆铁路已进入按图试运行最后阶段，全线开通后，成都至西昌、攀枝花、昆明列车旅行时间大幅压缩，最快分别2小时55分、5小时03分、7小时23分可达。

新成昆铁路是国家西部大开发重点工程建设项目，也是“一带一路”建设中连接南亚、东南亚国际贸易口岸的重要通道，全线开通后将对沿线地区的经济高质量发展具有重要的推动作用。

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(责编：王连香、高雷)
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