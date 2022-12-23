人民网北京12月23日电 （记者余璐）12月22日，由中国物资再生协会再生塑料分会和绿色再生塑料供应链联合工作组（GRPG）牵头、多家单位共同发起，旨在建立软塑包装全链条循环体系的“软塑新生”项目正式启动。在启动会上，业界专家为塑料污染治理和“无废城市”建设建言献策。

“塑料污染治理是‘无废城市’建设的重要内容。‘无废城市’建设的终极目标，就是实现固体废物零填埋、零焚烧，最终实现固废的全部资源化利用。实现这一目标需要高值化资源利用技术的全面突破，也需要符合市场化的商业模式的成功构建。”生态环境部固体废物与化学品管理技术中心总工程师韦洪莲如是说。

“党的二十大提出，加快构建废弃物循环利用体系。”韦洪莲表示，作为污染防治攻坚战的重要领域，固体废物污染防治正获得高度重视。近年来，我国生态文明建设和生态环境保护取得历史性、转折性、全局性变化，祖国的天更蓝、山更绿、水更清，固废也更少。

韦洪莲介绍，我国是全球塑料生产和消费第一大国，每年产生废弃塑料6000多万吨，其中30%左右被物理回收利用。由于回收价值较低，每年有大量的软塑包装被填埋或焚烧。如果通过化学循环方式利用，可减少碳排放7000多万吨。

据了解，“软塑新生”项目是通过集合产业链各环节力量，以《塑料制品易回收易再生设计评价》标准为指导，建立消费品塑料软包装“设计——生产——消费——回收——再生——高值化应用”的全链条循环体系，以打破产业链合作壁垒，实现塑料软包装的闭环高值化利用，预期到2025年，实现年回收塑料软包装50000吨。

中国科学院院士李景虹坦言，“软质塑料回收一直是个难点。因其回收价值较低、使用过程中被污染的可能性较高，以及消费者对软质塑料回收认知低等原因造成软质塑料的回收率远低于平均水平。”

“‘软塑新生’项目是针对软质塑料回收体系建设的一个积极大胆的尝试，除了能够带动回收基础设施建设和产业发展思路之外，更重要的是能够直接影响消费者。项目的实施，将为中国的可持续性塑料回收拓展新模式、新领域。”李景虹说。

如何提升塑料软包装废弃物的资源化率？中国石油和化学工业联合会副会长傅向升建议，一是单一材质循环起来才能实现价值，消费者、品牌商、化工企业、回收和再生企业应环环相扣，缺一不可。二是化学循环也应在未来处理路径之内，通过技术路径的完善、政策的推动与支持、社会的共识以及全球的行动，塑料软包循环利用会得到突破与进一步解决。三是提升塑料废弃物回收价值链，促进全行业的低碳可持续发展。

中国物资再生协会会长许军祥表示，作为塑料制品易回收易再生性设计标准体系的落地项目，希望借助该项目盘活废塑料回收潜能，进一步推动可商业化运作的塑料全产业链循环体系建设，为中国乃至全球的塑料循环经济发展探索出崭新的模式。

韦洪莲则表示，“软塑新生”项目基于单一材质塑料软包装，选择试点城市推进构建回收利用体系，探索优化全产业链路，并开展经验交流和宣传教育。希望通过该项目的实施，能够为低值废塑料的回收利用，探索出适合中国国情的可复制、可推广的市场化商业模式，为我国“无废城市”建设建设作出积极贡献。

(责编：申佳平、高雷)

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