人民网北京12月23日电 （黄盛）据国务院国资委消息，经报国务院批准，中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“中国宝武”）与中国中钢集团有限公司（以下简称“中国中钢”）实施重组，中国中钢集团有限公司整体划入中国宝武钢铁集团有限公司，不再作为国资委直接监管企业。

国务院国资委党委委员、副主任翁杰明对此表示，两家企业重组对于优化我国钢铁工业布局、提升钢铁产业现代化水平意义重大，也标志着两家企业站在新的历史起点上，肩负起了更重大的使命任务。他要求中国宝武和中钢集团要聚焦科技高水平自立自强，做打造创新型国有企业的排头兵；要突出重点攻坚克难，做国企改革的排头兵；要加快布局优化和结构调整，做建设现代化产业体系的排头兵；要坚持党的全面领导，做高质量党建引领保障高质量发展的排头兵。

中国宝武党委书记、董事长陈德荣表示，两家企业重组后，将聚焦主业、体现专业、做强实业，以服务国家战略为使命和出发点，按照“专业化整合、平台化运营、生态化协同、市场化发展”的管理理念，积极推进“债务重组+业务整合+管理变革”一揽子方案的落地实施，充分挖掘中钢集团主营业务与中国宝武“一基五元”业务的协同潜力，加快培育中钢集团一批产业细分领域的专精特新和单项冠军企业，助力中国宝武创建世界一流企业。

中钢集团党委书记、董事长刘安栋表示，中钢集团将在中国宝武战略规划引领下，积极发挥在矿产资源开发、工程装备、科技新材料等领域的专业特色和比较优势，进一步聚焦专精特新，用好中钢品牌。

另据了解，近年来，国务院国资委通过央企重组整合，持续深化央企内部改革和机制创新，对标世界一流企业，促进提质增效，推动行业结构优化，实现经济转型升级。目前，央企整合大致形成了“横向合并”战略性重组、“纵向联合”产业链上下游整合、专业化整合三种重组方式。对于此次重组，中国宝武将进一步优化国有资本布局结构，推进与中钢集团在思想、文化、管理、业务上的深度融合，以及在研发创新、资源保障、新材料升级、产业金融等方面的广泛协同，最大化发挥整合融合协同效应，提升央企优质国有资产的产业竞争力和全产业链供应链安全水平，保障“稳增长、防风险、促改革、保稳定”的目标实现。

有业内人士表示，央企专业化整合与战略性重组是推动国有经济布局优化和结构调整的重要抓手。针对目前中央企业部分行业存在的重复建设、同质化竞争等问题，国务院国资委持续以提升整体资源配置效率为目标、以业务做强做精为重点推动重点领域专业化整合，打造主责主业更加聚焦、业务结构更加清晰、核心能力更加突出的优势企业。

(责编：申佳平、高雷)

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