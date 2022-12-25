人民网记者 李栋

强国必先强农，农强方能国强。刚刚结束的中央农村工作会议明确了当前和今后一个时期的“三农”工作的目标任务、战略重点和主攻方向。这体现了党中央对新时代新征程“三农”工作的高度重视，极大振奋了“三农”工作者的精气神。

中央农村工作会议指出，农业强国是社会主义现代化强国的根基，满足人民美好生活需要、实现高质量发展、夯实国家安全基础，都离不开农业发展。

多位业界人士表示，中央农村工作会议为稳住基本盘、迈出新步伐指明了方向。其中，保障粮食和重要农产品稳定安全供给是建设农业强国的头等大事。粮食安全的保障得益于我国把“藏粮于地、藏粮于技”落实到位，要抓住耕地和种子两个要害，建设高标准农田夯“耕”基，依靠自己的力量端牢饭碗。

藏粮于地 向高标准农田要产量

中央农村工作会议指出，坚决守住18亿亩耕地红线，逐步把永久基本农田全部建成高标准农田。

万物土中生，有土斯有粮。在河南省安阳市安阳县，2022年，全县粮食总产49.22万吨，较常年水平稳中有升。“粮食丰收的背后，高标准农田建设功不可没。”安阳县农业农村局局长王瑞江认为，高标准农田的就是要实现农田质量高、产出能力高、抗灾减灾能力高、资源利用率高。数据显示，截至目前，该县累计投资6.52亿元用于高标准农田建设，建成高标准农田约52万亩，实现了高标准农田建设的全域覆盖。

河南省安阳市安阳县高标准农田内的基础设施。（河南安阳市委宣传部供图）

安阳县是全国高标准农田建设的一个缩影，今年中央农村工作会议强调要“锚定建设农业强国目标”，没有农业强国就没有整个现代化强国。

农业农村部农田建设管理司相关负责人此前表示，2022年末我国将建成10亿亩高标准农田，建成后的高标准农田亩均产粮能力增加10％至20％。

如何向农业强国转型？在清华大学中国农村研究院副院长张红宇看来，由农业大国向农业强国转型，不仅是推进农业农村现代化的必然要求，也是中国式现代化道路的必由之路。

“建设中国特色农业强国，要充分体现我国国情和农情，不仅要关注农业生产力发展，也要不断完善农村生产关系。既要满足人口大国的食物充分供给，也要适应经济社会发展阶段性要求。”张红宇说。

藏粮于技 把种业振兴抓出成效

中央农村工作会议指出，把种业振兴行动切实抓出成效，把当家品种牢牢攥在自己手里。

种子是农业的“芯片”。种业是我国粮食安全的关键和提升产量有效的突破口，对保障粮食安全、提高种粮农民收入至关重要。

在小站稻的主产区天津市宝坻区，今年近50万亩小站稻迎来了丰收。“津原U99”“天隆619”等品种的优质稻，让平均亩产达到了695公斤。

“我这里平均亩产比往年提高了两倍多。”宝坻区种粮大户王瑞东说，今年水稻能丰产丰收，全是技术人员“看”出来的。“从旋耕播种开始，每个环节专家都过来指导。今年水稻侧深施肥技术的引进，大大提高了化肥利用率，把我这块过去盐碱严重地块变成了高产田，种植‘津育粳22’的地块亩产达到900公斤，是全区最高的。”王瑞东说。

天津市水稻迎来丰收。新华社记者 刘惟真摄

国家统计局天津调查总队的数据显示，2022年，天津市粮食总产量达到256.2万吨，同比增加6.3万吨，增长2.5%，粮食单产和总产量实现双增。

中央农村工作会议指出，“建设农业强国要体现中国特色”“要依靠自己力量端牢饭碗”。“种业是我国粮食安全的关键和提升产量有效的突破口。”天风证券研究所副所长、农业行业首席分析师吴立表示，世界种业已进入到“常规育种+生物技术+信息化”的育种4.0时代，我国生物育种形成自主创新格局，生物育种技术提升单产效果明显。

“当前，我国在现有的常规育种优势的基础上，生物育种产业化正有序展开，这将助力我国种子实力更上一个台阶。”吴立说，今后要在保持常规育种优势的前提下，更加突出我国生物育种的创新和应用。

现如今，从超级稻到节水抗旱小麦，优良品种的抗病虫、产量高的良种带来的丰产优势明显，正是一个个重大种业标志性成果，为粮食产量连续多年站稳1.3万亿斤台阶提供了坚实支撑。

打好增收“组合拳” 保障农民种田积极性

中央农村工作会议指出，要健全种粮农民收益保障机制，健全主产区利益补偿机制。

农民是农业生产的主体，保障种田农民收入逐年提高，充分调动农民积极性，对保障农业安全意义重大。

秋收过后，山东省德州市齐河县种粮大户赵银法对今年的收入颇为满意。“今年的产量比去年好，价格也合适，收入也比去年多了。”

山东省德州市农民喜迎秋粮丰收。（山东省乐陵市委宣传部供图）

去年以来，由于化肥、农药等农资价格一路上涨，农民种粮成本上涨了不少。农资补贴犹如及时雨，滋润了像赵银法等农民的心田。2022年中央财政累计下达补贴资金400亿元确保农业生产稳定，承担农资价格上涨成本的实际种粮者成为补贴受益人群。

赵银法算了笔账，一亩玉米的种子、化肥、农药等成本在350元左右，“通过补贴之后的成本下降了不少，我打算明年继续扩大种植面积。”

财政部农业农村司司长吴奇修表示，中央财政在年初预算安排的300亿元全部拨付到位的基础上，再追加安排100亿元，确保秋季农业生产稳定，这为夺取全年粮食丰收奠定了更加坚实的基础。

如何健全农民收益保障机制？在中国农业大学国家乡村振兴研究院副院长左停看来，保障种粮农民收益，提升种粮积极性，要进一步发展各项保障措施，提升整个产业链的安全性，在农田设施、农业市场经济、农业装备等方面都要发力。

“如大力发展订单农业、期货市场以抵抗市场波动的影响；大力发展农业装备、农产品加工业、农产品仓储物流业和社会化服务等，降低生产成本、提升附加值，进而提升整个产业链的效益和安全。”左停说。

蓝图催人奋进，奋斗正当其时。未来一段时间，我国要逐步把永久基本农田全部建成高标准农田，铆足干劲奋力书写新时代“三农”的壮美华章。

(责编：申佳平、高雷)

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