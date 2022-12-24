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《报告》显示：养老观念呈现新特征 城市居民养老以三段式为主

2022年12月24日17:03 | 来源：人民网
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人民网北京12月24日电 （记者杜燕飞）“城市居民对‘保险+养老服务’的需求不断提升，倾向选择离家近、离子女近和距离急救医院近的养老机构进行‘城心’养老。”《中国城市养老服务需求报告2022》（以下简称《报告》）显示，我国养老服务供给在种类、数量和质量三方面均有所提升，进一步激发了居民高质量、个性化需求，医疗、康复和护理是养老服务的核心需求，三段式养老被大部分居民认可。

清华大学医院管理研究院教授、公共管理学院教授杨燕绥表示，当前城市居民的养老观念呈现出了新特征：一是健康观念更积极主动，维护老年健康不是有病治病，而是主动开展健康管理预防疾病；二是财富观念更独立多元，超八成城市居民养老费用倾向靠自己而非子女，规划养老钱不再全部依赖退休金；三是价值观念更注重贡献，老年人希望自己不是家庭负担，而是家庭好帮手、银发经济主力军；四是家庭观念更青睐有距离的亲情，过半老年城市居民不希望与子女住在一起，但又要离家近；五是生活观念更注重培养兴趣爱好以融入社会，走出去加入兴趣班、参加公益活动、再就业等与社会不脱节。

《报告》显示，不同于传统“9073养老格局”，中国城市居民养老方式并非一成不变，而是随身体状况变化呈现三段式养老人生：活力阶段，超过一半（53.6%）选择居家养老，并伴有明显旅居意愿；半失能阶段，居家养老仍是主流，但“社区养老”（36.3%）和“机构养老”（21.1%）的比例有所提高；失能失智阶段，机构养老成为主流选择。

《报告》指出，在老龄化和少子化双重因素叠加之下，养老更加独立，养老不再依靠子女的城市居民超过八成，同比去年再提升8.8个百分点。城市居民解决养老问题更青睐专业养老机构，不希望麻烦子女或者亲友，伴随身体机能下降，超过半数的城市居民会选择入住养老机构。

“有别于传统四世同堂观念，七成多的城市居民年龄大后选择不与子女共同生活，但一半以上又希望与子女相邻居住，享受一碗汤的距离，离亲情近依然是中国式养老的典型特征。”《报告》指出。

《报告》显示，城心养老已成为超八成城市居民的青睐之选，具有离市中心近、生活便利、交通便利，拥有熟悉的生活圈或社交圈等优势，临近三甲医院、方便子女探望的城心养老机构更受青睐。

(责编：罗知之、高雷)
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