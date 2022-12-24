人民网记者 杨曦

青海，地处祖国的大西北，是长江、黄河、澜沧江“三江之源”，是我国重要的生态屏障。

绿水青山间，美丽青海焕新颜。近年来，乘着数字经济奔涌的浪潮，青海紧抓低碳转型的产业新机遇，着力打造国家清洁能源高地，为助力实现“双碳”目标探索有效路径。

全国首个100%清洁能源可溯源绿色大数据中心；业内首个源网荷储一体化分布式光伏自供电系统；世界级风、光、水可再生能源基地……在青海，互联网、大数据、5G等新兴技术与绿色低碳产业正深度融合。

12月24日，在“2022人民企业社会责任高峰论坛”云上分会场上，来自北京、青海、深圳三地的政企研嘉宾跨时空地“齐聚一堂”，围绕“书写‘数字青海’绿色新答卷”主题进行深入探讨与交流，分享青海在探索绿色可持续发展道路上的前期实践和有益经验。

在“3060”双碳目标的指引下，当前最紧要的工作是什么？青海省通信管理局局长尼玛多吉认为，作为清洁能源大省，青海应聚力打造生态文明高地，加快建设产业“四地”，利用自身资源禀赋，推动优势产业融合发展，统筹生态保护和经济协同发展，探索经济发展与碳排放脱钩的新路径。

为落实国家“东数西算”工程，积极响应青海省聚力打造生态文明高地的目标，今年7月，中国电信发布“零碳青海”行动。中国电信青海公司总经理苏小明介绍，行动明确了“2024年实现自身运营碳中和，2040年供应链净零排放”的目标，致力于将青海打造成全集团绿色低碳发展先行示范省。

据介绍，为推动数字经济与清洁能源深度融合发展，中国电信青海公司联合国网青海省电力公司，于2022年7月在海东河湟新区建成了全国首个100%清洁能源可溯源绿色大数据中心，同时在园区内部建成了行业内首个源网荷储一体化分布式光伏自供电系统。

“‘零碳青海’行动有力支撑了青海省经济发展和生态文明建设协同，起到了良好的带头作用。”尼玛多吉表示，这不但探索输出了青海优势产业融合发展的新路径，也为信息通信行业提供了可供复制的成功实践。

当下，数字化绿色化协同发展既是全球发展的重要议题，也是推进我国经济社会高质量发展的内在需求。中国信息通信研究院副总工程师史德年认为，青海正以“数字化绿色化协同发展”的思维，为实现“零碳”目标持续注入动力。

从产业发展研究的视角，史德年建议，将“零碳青海”行动落深落实，可以从三方面着手下一阶段工作：一是利用新能源优势，探索有益经验做好先行示范；二是加强低碳技术研发创新，推动青海低碳技术的研发和产业化进程；三是尽快为全国探索可复制可推广可借鉴的“零碳”排放经验做法，助力千行百业绿色发展。

据了解，为做大做强绿色发展产业生态，“零碳青海”行动联合能源企业、ICT提供商成立了数字经济与清洁能源融合发展产业联盟。作为重要合作方，华为在“零碳青海”行动中提供ICT行业端到端解决方案，在提升电信基础设施能效、加大可再生能源占比和使能行业绿色发展等方面提供支撑。

“我们利用在数字技术与电力电子技术等方面的能力，进行联合创新和技术实践，取得了可喜的成绩。”华为运营商BG首席营销官宋晓迪表示，将节能降碳技术应用到电信网络上，既可以把网络自身的碳排放降下来，还能将长期暴露在“强磁场、强噪音、强震动”恶劣环境中的工人们解脱出来。

当绿色生产生活方式照进现实，我们满怀信心期待，“中华水塔”青海将浓墨重彩绘就出一幅更加美丽、富裕、和谐的高质量绿色发展图景。

(责编：杨曦、高雷)

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