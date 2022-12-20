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全面回归“7元”时代 国内成品油价格年内最后一次下调

2022年12月20日16:46 | 来源：人民网
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人民网北京12月20日电 （记者杜燕飞）“油价又跌了，这次跌幅还蛮大的，加满一箱油又可以省不少钱呢。”得知油价再次下调的消息后，北京市民刘先生连忙开车到加油站给自家汽车加油。

2022年国内油价历次价格调整。数据来源：国家发改委网站

国家发改委表示，按照现行成品油价格形成机制，自12月19日24时起，国内汽、柴油零售限价每吨分别下调480元和460元。全国平均来看，92号汽油下调0.38元，95号汽油下调0.4元，0号柴油下调0.39元。据测算，以油箱容量为50升的家用轿车为例，车主加满一箱92号汽油将少花19元。

据国家发改委价格监测中心监测，本轮成品油调价周期内（12月5日—12月16日）国际油价继续大幅下降。平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价比上轮调价周期下降6.63%。

记者梳理发现，这是国内成品油价格连续第三次下调，也是本年度最后一次调价。除海南和西藏两省外，国内92号汽油价格全面回归“7元时代”。从全年调整情况看，油价调整呈现“13涨10跌1搁浅”格局，涨跌幅相互抵消后，国内汽油累计上调550元，柴油累计上调530元。

以北京市92号汽油为例，今年1月17日24时最高零售价每升7.42元，6月14日24时达到最高每升9.33元。随着下半年多轮下调，到12月19日24时每升7.58元。

下一次调价窗口将在2023年1月3日24时开启。国家发改委价格监测中心预计，美欧“激进加息”导致市场对全球经济及原油需求增长信心不足，短期内油价将继续受忧虑情绪影响呈低迷走势。从明年情况来看，全球经济、地缘政治、疫情防控和金融市场将综合影响原油供需和价格走势，而乌克兰问题将是影响油价的主要不确定因素。

隆众资讯成品油分析师李彦表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现小幅上涨的趋势，但上涨趋势并不稳固。目前来看，欧佩克+持续推进减产，俄罗斯可能针对价格上限进行反制，加之美联储放缓加息力度一定程度上缓和经济衰退忧虑，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油8,7元/升

西藏拉萨：92号汽油8.46元/公升

云南昆明：92号汽油7.73元/升

贵州贵阳：92号汽油7,71元/升

四川成都：92号汽油7,68元/升

重庆：92号汽油7.65元/升

广西南宁：92号汽油7.64元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.61元/升

广东广州：92号汽油7.6元/升

湖北武汉：92号汽油7,59元/升

河南郑州；92号汽油7.59元/升

北京：92号汽油7.58元/升

河北石家庄：92号汽油7.58元/升

甘肃兰州：92号汽油7.58元/升

天津：92号汽油7.58元/升

山东济南：92号汽油7.56元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.56元/升

江苏南京：92号汽油7.55元/升

浙江杭州：92号汽油7.55元/升

吉林长春：92号汽油7.55元/升

上海：92号汽油7.55元/升

福建福州：92号汽油7.55元/升

安徽合肥：92号汽油7.54元/升

江西南昌：92号汽油7.54元/升

青海西宁：92号汽油7.54元/升

湖南长沙：92号汽油7.53元/升

山西太原：92号汽油7.53元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.52元/升

宁夏银川：92号汽油7.48元/升

陕西西安：92号汽油7.47元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.31元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站，西藏汽油价格按照每公升计算。

(责编：申佳平、高雷)
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