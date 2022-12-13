本报记者 邱海峰

图为山东省临沂市郯城县郯城街道农民将收获的水稻装车（十月二十三日摄）。

张春雷摄（新华社发）

国家统计局12月12日发布的数据显示，2022年全国粮食总产量13731亿斤，比上年增加74亿斤，增长0.5%，粮食产量连续8年稳定在1.3万亿斤以上。国家统计局农村司司长王贵荣表示，全国粮食再获丰收，为稳定宏观经济大盘、保持经济运行在合理区间提供了有力支撑，为应对复杂严峻国际环境、战胜各种风险挑战奠定了坚实基础，为稳定全球粮食市场和食物安全作出了积极贡献。

23个省（区、市）粮食增产

今年，中国粮食产量在高位基础上再创历史新高。王贵荣表示，2022年，党中央、国务院高度重视粮食生产，各地区各部门严格落实粮食安全党政同责，持续加大对粮食生产的支持力度，有力克服北方罕见秋汛导致冬小麦晚播、局部发生新冠肺炎疫情和南方持续高温干旱等不利因素影响，全年粮食实现增产丰收。

分季节看，夏粮、早稻、秋粮均实现增产。其中，全国夏粮产量为2948.1亿斤，比上年增加28.9亿斤；早稻产量为562.5亿斤，增加2.1亿斤；秋粮产量为10220亿斤，增加42.5亿斤。

王贵荣介绍，今年南方地区持续高温干旱，对秋粮生产带来不利影响。中央财政紧急安排农业生产和水利救灾资金，各地全力抗旱救灾，强化田间管理，特别是近年来建成的高标准农田，对农业防灾减灾发挥了重要作用。

分品种看，小麦、玉米产量增加，稻谷产量下降。2022年，全国谷物产量12664.9亿斤，比上年增加9.7亿斤，增长0.1%。其中，小麦产量2754.5亿斤，比上年增加15.6亿斤，增长0.6%；玉米产量5544.1亿斤，比上年增加93亿斤，增长1.7%；稻谷产量4169.9亿斤，比上年减少87亿斤，下降2.0%。

豆类增产明显，薯类产量下降。2022年，全国豆类产量470.2亿斤，比上年增加77.1亿斤，增长19.6%。其中，大豆产量405.7亿斤，比上年增加77.8亿斤，增长23.7%。全国薯类产量595.5亿斤，比上年减少13.2亿斤，下降2.2%。

分省份看，全国31个省（区、市）中，有23个粮食增产。其中，河南上年洪涝灾害造成减产，今年恢复性增产49亿斤；新疆、内蒙古、山东、山西、吉林粮食增产均超过8亿斤。

粮食播种面积增至17.75亿亩

产量增，面积也在增。2022年，全国粮食播种面积17.75亿亩，比上年增加1051.9万亩，增长0.6%。

小麦面积基本稳定，玉米和稻谷面积稳中略降。2022年，全国谷物播种面积14.89亿亩，比上年减少1361.8万亩，下降0.9%。其中，小麦播种面积3.53亿亩，比上年减少72.9万亩，下降0.2%，面积基本稳定。受内部种植结构调整影响，全国玉米播种面积6.46亿亩，比上年减少381.1万亩，下降0.6%；全国稻谷播种面积4.42亿亩，比上年减少706.6万亩，下降1.6%。

豆类面积大幅增加，薯类面积有所下降。2022年，东北地区积极扩种大豆，推行大豆玉米合理轮作，黄淮海、西北、西南地区推广大豆玉米带状复合种植，大豆面积增加较多。全国豆类播种面积1.78亿亩，比上年增加2635.8万亩，增长17.4%。其中，大豆播种面积1.54亿亩，比上年增加2742.5万亩，增长21.7%。全国薯类播种面积1.08亿亩，比上年减少222.1万亩，下降2.0%。

王贵荣表示，2022年，中央继续提高小麦、稻谷最低收购价，稳定玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴政策，先后向实际种粮农民发放一次性补贴400亿元，提高农民种粮积极性。各地压实粮食生产责任，强化耕地用途管制，通过退林还田、间套复种、农田连片整治等方式，挖掘面积潜力。四川等受灾较重地区改种扩种晚秋作物增加播种面积。

确保粮食市场平稳运行

丰收来之不易，收购加快推进。眼下，随着秋粮上市，各地积极开展秋粮收购。

在山东省，菏泽市牡丹区皇镇街道收购站一片忙碌景象。收购站负责人郜于路表示：“今年粮价不错，广大农户售粮积极性比较高，目前我们收购点已收购秋粮超2000吨。”

在陕西省，省发展改革委等部门印发文件，强调抓好市场化收购，积极推广“互联网+”收购方式。截至12月5日，全省累计收购2022年新产玉米54.61万吨、中晚籼稻4.89万吨。

国家粮食和物资储备局数据显示，秋粮上市以来，秋粮收购各项工作正在全面有序推进。截至11月30日，主产区各类粮食企业累计收购秋粮7035万吨，同比增加537万吨，收购进度明显快于去年同期。

不久前，国家粮食和物资储备局专门召开全国秋粮收购工作会议，要求各级粮食和储备部门及有关企业坚持底线思维和问题导向，多措并举、真抓实干，不折不扣落实各项收购政策措施。国家粮食和物资储备局有关负责人表示，秋粮收购是全年粮食收购的重中之重，事关种粮农民切身利益，事关粮食安全大局和经济社会发展全局。将加强监测预警，密切关注市场动态，在保供稳市大局中把握秋粮收购节奏，统筹做好市场化收购和政策性收购等相关工作，确保粮食市场平稳运行。

(责编：袁勃、杨光宇)

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