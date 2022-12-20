人民网记者 孙博洋

2022中国国际名酒博览会开幕式现场。来源：中国酒业协会

“当前，处于长周期发展中的世界酒业，即将迎来新一轮的战略机遇，和美大同将成为世界酒业发展的战略新方向。”17日，中国酒业协会理事长宋书玉在四川宜宾举行的2022中国国际名酒博览会上表示。

会上，宜宾市主要负责人在开幕式致辞中表示，中国国际名酒博览会连续多年的举办，活动规模、经济效益、品牌效应持续提升，为世界名酒荟萃一堂、各类酒企展示形象、酿酒文明竞展芳华提供了广阔舞台，也为宜宾在更宽领域更深层次融入双循环新发展格局、打开对话世界窗口提供机遇。

与会嘉宾认为，希望借助中国国际名酒博览会这个重要平台，进一步扩大贸易关系，不断深化白酒产业交流合作、创新发展，加快白酒产业新业态、新模式、新服务培育，努力促成更多务实合作。

宋书玉表示，面向未来，世界名酒唯有携手共进。世界名酒的共同价值取向，无疑就是追求和美至善。当前，处于长周期发展中的世界酒业，即将迎来新一轮的战略机遇，和美大同将成为世界酒业发展的战略新方向。和美大同体现的正是酒美、景美、人美、饮美、吃美、住美、购美。其中，在“和美大同，源于生态”部分，和美大同就是要保护好酿酒自然生态与酿酒微生态，将环境、原料、酿造构建起协调的绿色生态关系。

五粮液集团（股份）公司党委书记、董事长曾从钦表示，名酒企业应把握历史主动，弘扬和美精神，当好贯彻新发展理念、构建新发展格局的排头兵，以自身高质量发展创造行业新机遇、拓展增长新空间、开辟发展新境界，努力建设一个“尚和合·共美好”的全球酒业和美生态圈。

曾从钦提出，一要立足食品工业与现代农业深度融合，以“和美种植”筑牢产业之本。二要把握非遗工艺与现代酿造深度融合，以“和美酿造”夯实产业之基。三要强化感官体验与现代科技深度融合，以“和美勾调”坚守产业之要。四要推动数字经济与现代市场深度融合，以“和美营销”激发产业之势。五要促进酿造初心与时代使命深度融合，以“和美文化”培铸产业之魂。

在开幕式上，中国酒业协会发出“国际名酒和美发展倡议”；对在五粮液股份公司成立的中国白酒风味科学研究中心授牌；发布中国白酒重大科技成果并为相关单位颁发证书。

当天上午，主宾国奥地利国家馆举行了开馆仪式，由奥地利组织的16家相关企业开展。据了解，奥地利国家馆是此次酒博会搭建的5万余平方米展区的重要组成部分。该展区以“世界十大烈酒产区”为主线，以名优白酒为主要展品，有奥地利国家馆、中国名酒展示区、国际名酒展示区、四川名酒展示区、其他产区名酒展示区、酒器具、酿酒设备展示区、酒产业相关产品和服务展示区、宜宾新兴产业主题展区、宜宾本土特色产品展示区等。现场，300余家参展企业，展出国内外各类优质酒类产品等，供业者参观、品鉴、洽谈、销售。

许多宜宾本地参展酒企负责人表示，酒博会把这么多国内外优质酒企业“请进来”，为酒企发展提供了一个交流互鉴的平台。接下来，他们将与走进来的企业加强沟通，争取合作共赢。他们也将借此渠道，主动“走出去”，与世界同行交流学习，一起做精做细名酒产品，做大做强白酒产业。

据介绍，本届博览会主办地宜宾，在2021年白酒总产量70.3万千升，占全省19.3%，占全国9.8%；营业收入1634.8亿元，占全省50.34%，占全国27.1%。2022年，预计全年白酒企业营业收入将突破1800亿元。

(责编：申佳平、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经