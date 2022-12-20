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宋书玉：白酒产业链够宽够长 科技创新成产业发展重要推手

人民网记者 孙博洋
2022年12月20日16:02 | 来源：人民网
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“白酒产业链足够长，白酒产业链也足够宽，酒经济是篇大文章。”中国酒业协会理事长宋书玉在17日举行的2022中国国际名酒博览会上表示。

宋书玉表示，最近三年来，伴随疫情形势、经济走势、消费趋势的叠加，产业自身矛盾的释放，产业正在经历变革与调整，但产业稳中向好、稳中有进的趋势没有改变，世界酒业，中国酒业仍然延续了结构性繁荣的长周期发展态势。

他认为，经济社会全面恢复疫情前的活力就在眼前，扩大内需，消费为首，处于长周期发展中的中国和世界酒业，即将迎来新一轮的战略机遇。

产区是世界名酒的重要标签。宋书玉表示，白酒产业链足够长，白酒产业链也足够宽，酒经济是篇大文章，需要高站位，高格局，高视野，“美酒产业的发展与经济社会发展高度融合，不仅涉及产城融合、产业链价值，更能助力乡村振兴和共同富裕。”

“白酒产业对农业的支撑，对于乡村振兴的贡献不言而喻。产业链关联产业，包装、物流等配套产业与酒业休戚与共。下游商贸、文创、文旅、消费对于城市就业、城市发展的贡献不可限量。同时名酒品牌还可以成为城市名片，产业与城市协同发展。”宋书玉说。

一瓶酒的价值提升是有限的，但品质、品牌、文化的价值提升是无限的。“近年来我们在产区培育，产城融合，产业链价值提升方面与多地政府开展合作，从布局产业规划，到实施产业振兴，再到提升城市、提升经济、提升文化、提升酒业附加值，让一瓶酒的价值，创造出九瓶酒的价值。”宋书玉说。

同时，宋书玉认为，世界酒业发展史其实就是历代酿酒技艺不间断加持和创新的典藏，因此，科技创新始终是引领酒业发展的不竭动力。

“近些年我们在科研领域快速发展，中国白酒169计划、中国白酒3C计划、中国白酒158计划、白酒技术创新战略发展委员会等等系统性的科研攻关，推动产业科技进一步为酿酒产业品质提升以及智能+智慧酿造、传统+创新领域的研究不断赋能。”宋书玉说，科技创新已成为酿酒产业发展的重要推手，不断强化科技创新、提升美酒科技价值是产业发展的重要趋势。

(责编：申佳平、高雷)
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