人民网北京12月13日电 （记者王连香）近日，上海机场联络线11标项目又有新进展，盾构机掘进总里程突破3000米，由中交天和自主设计研发的超大直径气压泥水平衡盾构机“虹浦号”在该项目中扮演了重要角色。

据介绍，“虹浦号”刀盘直径14.04米，总长114米，总重约3174吨，不仅应用了刀具光纤磨损检测及中交天和独有超长距离掘进不换刀（高承压水粉砂地层不换刀可实现连续掘进7000米以上）等先进技术，还配置了智慧监控、自动导向等智能系统，创造了国内外同类隧道建造装备新高度，国产化率达98%以上，大幅提高了盾构机的适应性、可靠性和安全性，为实现高效和智能化掘进奠定了坚实基础。

同时，智慧化远程安全监控管理系统可实时记录盾构机掘进数据，实现对风险边界的自主管理，及时发出警讯并提供解决措施预案，保证对盾构机的全生命周期管理。自动导向系统为盾构机装上了灵动智慧的“双眼”，可更加准确地判断盾构机的掘进走向和作业姿态，将盾构机走向精度控制在±2mm以内，既确保了掘进施工质量，也大幅提高了掘进作业的智能化水平。截止目前，“虹浦号”已掘进隧道3000多米，创造了超大直径盾构机月度掘进650米的全国最高纪录以及单日掘进16环、32米的世界新纪录。

“在城市深邃的地下，无需工程师人工决策、手动操作，重达数千吨、长达百余米的盾构机通过人工智能，在无人驾驶情况下，自动挖掘出一条条地铁、公路、高铁等隧道”是盾构机未来的发展走向，也是盾构机人最大的梦想。要真正实现这一梦想，盾构机必须具备在无人驾驶情况下实现自主“巡航”掘进和管片智能化拼装的必备核心技术。届时，技术及作业人员只需在隧道外就能通过监控屏幕观看盾构机在人工智能控制下实现自主掘进。

“中交天和盾构机无人化掘进的核心技术已日趋成熟，未来将进一步优化和融合现有技术，实现自主掘进、自主拼装一体化的超大直径盾构机将研制，加快进入到盾构机掘进无人化的新时代。”中交天和相关负责人介绍。

(责编：王连香、吕骞)

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