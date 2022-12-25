中央广播电视总台近日评选出“2022年度国内十大科技新闻”和“2022年度国际十大科技新闻”。

“2022年度国内十大科技新闻”为：

1.中国国家太空实验室正式成型

2.北京冬奥会有两百多项科技成果得到应用

3.我国科学家建立蛋白质骨架结构设计的新方法

4.中国研发的世界最大潮流能发电站成功运行

5.我国在珠峰成功架设世界最高海拔气象站

6.中国科学家绘制完成世界首张千蚕高精度基因遗传变异图谱

7.中国科学家在“从鱼到人”探源研究领域取得重大突破

8.中国科学家首次在月球上发现新矿物“嫦娥石”

9.我国开启综合性太阳空间观测的新时代

10.“祝融号”火星车发现火星近期水活动迹象

同时评选出的“2022年度国际十大科技新闻”分别为：

1.“中外天文学家公布银河系中心黑洞首张照片

2.美国和日本科学家造出迄今最冷物质

3.“天问一号”火星探测任务团队获2022年度“世界航天奖”

4.多国科学家联合发布硅量子计算机领域获重大突破

5.美国公布韦布空间望远镜宇宙图像

6.英国科研团队在人工合成细胞研究领域迈出重要的一步

7.国际科学家团队绘制出首个完整无间隙的人类基因组图谱

8.中外天文学家绘制出银河系早期形成与演化的图像

9.中外多国联合制定发布首个自动驾驶国际标准

10.“中国天眼”FAST发现世界首例持续活跃重复快速射电暴。

(责编：申佳平、李楠桦)

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