国家统计局：2021年全国体育产业总产出同比增长13.9%
2022年12月30日16:26 | 来源：人民网
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图片来源：国家统计局官网
人民网北京12月30日电 （记者杨曦）国家统计局30日发布数据显示，经核算，2021年全国体育产业总规模（总产出）为31175亿元，增加值为12245亿元。与2020年相比，体育产业总产出增长13.9%（未扣除价格因素，下同），增加值增长14.1%。
从内部构成看，体育服务业增加值为8576亿元，占体育产业增加值的比重为70.0%，比上年提高1.3个百分点。体育用品及相关产品制造增加值为3433亿元，占体育产业增加值的比重为28.0%，比上年下降1.3个百分点。体育场地设施建设增加值为236亿元，占体育产业增加值的比重为1.9%，比上年下降0.1个百分点。
从增长速度看，随着全民健身和体育竞赛活动的有序恢复，叠加2020年基数较低因素，体育产业实现较快增长。与上年相比，体育竞赛表演活动增加值增长26.1%，体育健身休闲活动增加值增长21.1%，体育场地和设施管理增加值增长27.7%，体育经纪与代理、广告与会展、表演与设计服务增加值增长21.9%。以非接触性活动为主的体育传媒与信息服务增加值保持较快增长，增速为19.9%。
(责编：杨曦、吕骞)
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