人民网广州1月4日电 （王连香 焦磊）“在宏观经济持续恢复的新形势下，对于整个汽车消费、汽车产业发展都将是重要的推动力。”广汽集团总经理冯兴亚在第二十届广州国际汽车展览会上表示，中国消费者对中国自主品牌的信心、信赖与日俱增。

冯兴亚介绍，目前，广汽集团已积极布局矿产资源，广汽能源科技公司已成立运营，未来将在能源及能源生态领域加大投入，建立“锂矿+基础锂电原料生产+储能与动力电池生产+充换电+储能”纵向一体化的新能源产业链布局，进一步完善动力电池上下游产业链布局，降低产业链成本，实现新能源产业链整体自主可控，同时协同发展储能业务，提高广汽产业链核心竞争力。

在本届车展期间，广汽集团发布了面向2030年的万亿广汽蓝图，即“万亿广汽1578发展纲要”。冯兴亚表示，能源生态布局是万亿广汽蓝图新的重要增长点。未来，广汽集团将在能源及能源生态领域加大投入，建立“锂矿+基础锂电原料生产+储能与动力电池生产+充换电+储能”纵向一体化的新能源产业链布局，进一步完善动力电池上下游产业链布局，降低产业链成本，实现新能源产业链整体自主可控，同时协同发展储能业务，提高广汽产业链核心竞争力。

“中国品牌之所以能够发展得这么快，是因为产品的智能化和产品电气化逐步能够得到市场和客户的高度认可。”广汽乘用车总经理张跃赛透露，首款全新搭载星灵电子电气架构的传祺车型将于2023年正式亮相。电气化方面，传祺通过开放合作和自主研发的双混动技术路线，打造了钜浪混动，在今年陆续推出影酷混动版、影豹混动版及M8宗师系列混动版。广汽埃安总经理古惠南则表示，广汽埃安每年将推出不少于2款全新车型，同时加速启动国际化战略，力争2030年销量突破150万辆。

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经