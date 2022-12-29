人民网北京12月29日电 （记者王震）由人民网主办的2022人民财经高峰论坛12月29日下午在北京举行。论坛上，人民网股份有限公司党委委员、副总编辑孙海峰发布了《数造新实体——数字技术赋能实体经济案例研究（2022年）》蓝皮书。蓝皮书指出，当前数字技术对于实体行业的赋能强度和深度正在逐步提升，同时，数字技术与传统行业深度融合，正在引领并激发着产业的升级变革。

为推动数字经济与实体经济深度融合，加快传统产业数字化转型升级，今年4月，人民网财经研究院数字经济研究中心联合中国信息通信研究院云计算与大数据研究所，启动了“数造新实体——数字技术赋能实体经济”的课题项目。项目征集到70多家企业的200余项实践案例，涉及15个产业方向及7大技术领域。经过筛选，首批100个案例进入案例库并在全网公开展示，其中14个具有行业典型性、先进性的实践案例入选了蓝皮书。

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蓝皮书以数字技术与实体经济在不同实体产业融合的案例为主要内容，重点展示实体产业中的数字践行者在解决生产实际问题和挑战时所采用的数字技术方案，以及数字技术与行业场景融合后带来的效率提升、价值放大、创新加速等效益。

蓝皮书指出，当前数字技术正在深度赋能城市治理、轨道交通、智慧物流、智慧制造、智慧矿山、智慧工程、智慧家装、金融监管、数据安全等九大重点领域。同时，数字技术在赋能实体经济过程中，呈现出“多场景联动系统化、体系化解决行业难题”“新型数字技术深度、工程化融合应用”“大范围、大规模数据深度连接挖掘价值”“统一、集约化的平台为实体企业创新赋能”等主要趋势。

这些案例成为数字经济与实体经济加速融合的鲜活例证，也成为产业界有力回应“十四五”规划及党的二十大关于“加快构建新发展格局，着力推动高质量发展”要求的生动实践。

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(责编：王震、吕骞)

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