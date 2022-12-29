人民网北京12月29日电 （记者申佳平）12月29日，工业和信息化部召开“疫情防控重点医疗物资保障情况”新闻发布会，对于当前群众关心的退烧药、抗原检测试剂、疫苗、血氧仪等药品及重点医疗物资生产供应情况，一一作出回应。

布洛芬和对乙酰氨基酚日产量1.9亿片 较12月初提升超4倍

“解决正常用药是当前医疗物资保供的重中之重。”工业和信息化部党组成员、副部长王江平表示，针对前期布洛芬、对乙酰氨基酚等药品需求短期激增的情况，工业和信息化部立即动员全系统和相关企业，迅速部署、压实责任、紧抓快干、增产扩能，全力保障重点解热镇痛药生产供应。主要开展了四方面工作：

一是组织重点企业稳产增产。印发《关于迅速增产扩能全力做好重点解热镇痛药品生产供应的通知》，建立重点保供企业白名单，指导企业通过增加生产排班、调整相近产线转产扩能等措施，开足马力，24小时满负荷生产，千方百计提高生产供给能力。

二是实行药品生产情况日调度机制。组织各地工信主管部门“一企一策”帮助企业增产扩能，每日监测调度两类药品产能、产量、原料药需求情况，保障生产供应。

三是加强对重点企业的督导服务。指派专员现场办公，协调解决企业物流、用工、原料采购等困难，打通重点药品稳产增产堵点，保障企业生产不断、供应稳定。

王江平表示，工信系统和相关企业全力以赴、日夜奋战，布洛芬、对乙酰氨基酚两类重点解热镇痛药产量迅速提升，日产能现已达到2.02亿片，日产量达1.9亿片，与12月初相比，当前的日产量和供给量提升都超过4倍。12月1日以来累计生产24.88亿片，供应市场24.12亿片，主要生产大省包括山东、湖北、山西等。其中，布洛芬和对乙酰氨基酚混悬液、干混悬剂、颗粒、口服液等4类儿童退烧药最高日产量达到112万瓶，主要生产大省包括上海、江苏、广东等；此外，小儿氨酚黄那敏、小儿氨酚烷胺日产量达到1570万袋。

四是加强对重点地区的药品调配供应。各地区党委、政府高度重视防疫药品生产保供工作，充分发挥省级联防联控机制作用，支持企业迅速稳产扩产，做好本地药品精准发放。在此基础上，根据疫情达峰情况，工业和信息化部坚持“全国一盘棋”，统筹加强跨省调配，做好重点医疗物资生产保供。截至12月28日，累计向重点地区跨省调拨布洛芬1.74亿片、对乙酰氨基酚6000万片、抗原检测试剂超过5.5亿人份。

王江平表示，总体来看，我国医药工业基础坚实，产业链完整，产能产量充足，能够满足全国用药需求。在各方的共同努力下，各类医疗物资产能不断释放，产量快速提升，将进一步统筹调配，精准投放，人民群众反映的买药难问题将逐步得到缓解。

抗原检测试剂企业日产能达1.1亿人份 血氧仪日产量提至25万部以上

“我们也关注到近期一些地区出现了抗原检测试剂等医疗物资供应紧张的情况。”工业和信息化部消费品司司长何亚琼回答人民网提问时表示，工业和信息化部协调推动生产企业千方百计增加重点医疗物资产能，加速稳产增产，加大抗原检测试剂、疫苗、口罩、血氧仪等重点医疗物资的生产供应。

一是抗原检测试剂。目前国家药监局已经批准49个新冠病毒抗原检测试剂产品，企业日产能已由12月初的6000万人份扩产到1.1亿人份，增长83%。12月1日以来累计生产14.9亿人份，供应市场16.7亿人份，能够满足群众需求。

二是新冠病毒疫苗。目前我国已有13款新冠疫苗获批附条件上市或获准紧急使用，建成了全球最大规模的新冠疫苗生产线，年产能超过70亿剂，产量已经超过55亿剂，能够满足“应接尽接”需要。其中近期获准紧急使用的4款疫苗，新增产能超过20亿剂。新冠病毒疫苗供应充足。

三是N95口罩。近期，针对N95口罩需求上升，进一步加强N95口罩生产调度，加快推动企业释放产能，调度企业范围已由12月初的50家扩大到500余家，企业日产能超过1.9亿只。N95口罩可以保障足量供应。

四是指夹式脉搏血氧仪。工业和信息化部组织北京、河北、江苏、深圳等地工信主管部门和生产企业加大指夹式脉搏血氧仪生产供应，日产量由12月初的11.5万部提升至25万部以上。下一步，将继续帮助企业扩大产能，加快满足市场需求。

“新冠病毒感染者购药保障平台”上线运行 将优先保障养老院等重点场所

针对一些地区存在抢购囤药现象，患者对部分紧缺药品的需求得不到满足的情况，何亚琼介绍，工业和信息化部会同商务部组织阿里大药房、京东健康、美团网等大型电商平台，在天津、石家庄试点的基础上，探索建立“新冠病毒感染者购药保障平台”。目前，平台已在北京、浙江、河北等11个省市上线运行，投放各类药品660万人份，服务近200万名患者，农村偏远地区服务人群占80%。

何亚琼表示，通过实施“新冠病毒感染者购药保障平台”，主要有以下两方面效果：

一是实现药品精准快速投放直达患者。按照“突出重点、精准投放”原则，每个城市选择1家平台企业提供服务，减少数据交叉，避免重复购药。平台企业开通线上购药专属通道，快速调拨配置资源，通过患者信息识别和实名认证，灵活提供在线问诊服务，实现药品精准投放，减少非必要的囤积和浪费。

二是提高订单响应能力和配送效率。充分发挥电商平台配送优势，鼓励平台企业调动充足配送力量，采用超常规即时配送模式，优化配送程序，加密配送频次，加快配送节奏，切实解决“最后一公里”问题。依托大数据、云计算等信息技术，借助互联网平台提升资源配置效率，及时开展监测分析和趋势研判，提高补货备货精细度，提升药品应急配送效率。

何亚琼指出，下一步，工业和信息化部将支持电商平台在全国范围内推广，组织电商平台加快与地方对接，持续优化平台服务功能，优先保障医疗机构、居家患者、养老院等重点场所、重点岗位的医疗物资供应，加大农村地区药品投放，不断提高药品配送时效，切实保障县乡村群众用药需求。

(责编：申佳平、吕骞)

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