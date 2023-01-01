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今日起正式实施！全国铁路按年龄实行儿童优惠票

2023年01月01日10:23 | 来源：人民网
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人民网北京1月1日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，为贯彻落实国家发布的《铁路旅客运输规程》，国铁集团从铁路运输企业层面细化完善旅客运输业务办理规则，制定了《中国国家铁路集团有限公司铁路旅客运输规程》（以下简称《国铁集团客规》），于2023年1月1日起正式实施。

国铁集团客运部负责人介绍，《国铁集团客规》包括了总则、旅客运输、行李运输、特殊情况的处理以及附则等5部分内容，明确了铁路运输企业和旅客的权利与义务，以及办理旅客运输业务的要求和程序，并优化完善了相关规定，将进一步提升国家铁路客运服务品质，为广大旅客提供更加美好的出行体验。

一是按年龄实行儿童优惠票。年满6周岁且未满14周岁的儿童可购买儿童优惠票，将惠及更多儿童旅客。根据测算，《国铁集团客规》实施后，每年享受儿童优惠票的旅客较此前预计增加1500万人次。每一名成年旅客可免费携带一名未满6周岁且不单独占用席位的儿童乘车，超过一名时，超过人数应当购买儿童优惠票，儿童年龄按乘车日期计算。旅客携带免费乘车儿童时，应当在购票时向铁路运输企业提出申明，购票申明时使用的免费乘车儿童有效身份证件为其乘车凭证。

二是优化学生优惠票购票规则。学生优惠票不再规定乘车时间限制。学生旅客凭附有标注减价优惠区间和火车票学生优惠卡的学生证，每学年（10月1日至次年9月30日）任意时间可购买家庭居住地至院校（实习地点）所在地之间4次单程的学生优惠票。

三是关爱重点旅客出行。明确了持中华人民共和国残疾军人证、中华人民共和国伤残人民警察证、国家综合性消防救援队伍残疾人员证的人员凭证可以购买优待票。明确视力残疾旅客可以携带取得导盲犬工作证，用于辅助视力残疾人工作、生活的导盲犬进站乘车。行动不便的老、幼、病、残、孕等特殊重点旅客可免费携带轮椅、折叠婴儿车进站上车，出行更加便捷。

四是让旅客享受更多优惠。旅客分段购买的，出发地至目的地间可联程接续的多段车票，如因一段行程中的列车晚点或停运，后续联程的车票可一并办理退票，并免收退票费；如因铁路运输企业责任造成旅客在中途站退票，按未乘区间票价退还票款；旅客办理补票、变更等客运业务时不再收取手续费。

该负责人介绍，《国铁集团客规》已在铁路12306网站全文发布，旅客可登录网站了解详细信息，以便合理安排铁路出行相关事宜。

(责编：王连香、吕骞)
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