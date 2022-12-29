人民网北京12月29日电 （记者余璐）12月29日，由人民网主办的“2022人民财经高峰论坛”在北京举办。中国气象局党组书记、局长庄国泰在致辞中表示，气象部门将把学习贯彻党的二十大精神与全面贯彻国务院《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》结合起来，与气象工作的职责使命联系起来，全面把握国家高质量发展对气象高质量发展的引领要求，不断提高气象服务保障经济社会高质量发展的能力和水平。

本届论坛以“领航中国——走好‘中国式现代化’新征程”为主题，深入解读党的二十大精神，围绕中央经济工作会议的部署来洞察经济发展规律，把握时代发展大势，探讨未来发展前景。

庄国泰谈到，新时代十年来，气象部门坚持在贯彻落实党中央决策部署和服务保障社会主义现代化国家建设中发展气象事业，气象事业发生了根本性变化，取得了举世瞩目的成就。

“我们紧紧围绕国家安全发展和人民需求，坚持趋利避害并举，建成了世界上保障领域最广、机制最健全、效益最突出的气象服务体系；我们牢牢把握气象现代化建设的主线，建成了规模较大、覆盖较全的综合立体气象观测系统和无缝隙智能化的气象预报预测系统以及全方位的气象信息系统；我们紧跟国家科技发展步伐和世界气象科技发展趋势，大力加强气象科技创新和人才队伍建设，我国气象科技创新由跟跑为主转向跟跑并跑并存；我们坚持并完善气象体制机制、不断深化改革开放和管理创新，气象事业从封闭走向开放、从传统走向现代、从部门走向社会、从国内走向全球；我们始终坚持和加强党的领导，以政治建设为统领，全面加强党的建设，促进党建和业务深度融合，为气象高质量发展提供了坚强政治保证。”庄国泰介绍说。

气象事业是中国共产党领导下的科技型、基础性、先导性社会公益事业，是服务人民群众、服务经济社会各行各业的基础性事业。下一步，中国气象局将如何走好“中国式现代化”新征程？

“高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。”庄国泰表示，2022年4月28日，国务院印发《气象高质量发展纲要（2022—2035年）》，明确了新阶段气象高质量发展的目标和任务。下一步，中国气象局一方面将强化现代气象基础支撑。持续加大关键核心技术攻关力度，夯实气象科技基础研究，深化气象科技体制机制改革；加快完善气象设施装备体系，推进数字气象建设和气象预报智能化，不断提升气象信息化水平。

另一方面，将全面提高气象服务保障成效。坚持趋利避害并举，更好保障经济运行、社会发展和民生福祉，筑牢气象防灾减灾第一道防线，为生态文明建设和应对气候变化提供更有力的支撑。

再一方面，将加强气象人才队伍建设。强化顶尖创新人才培养，夯实基层人才队伍，优化人才成长环境，建设世界重要气象人才中心。

“此外，我们还将始终坚持党对气象工作的全面领导。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，持续推进全面从严治党向纵深发展，切实把党的领导转化为气象高质量发展实实在在的成效，为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。”庄国泰说。

(责编：郭思邈、吕骞)

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