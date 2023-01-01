2022年，神舟十三号、十四号、十五号接力腾飞，中国空间站全面建成，我们的“太空之家”遨游苍穹。2023年，我国将继续开展空间站运营阶段的各项任务。

千年仰望，梦圆今朝。作为我国迄今为止规模最庞大、系统组成最为复杂、技术难度和安全可靠性要求最高的航天重大工程，载人航天工程自1992年立项以来，30年间先后发射15艘神舟飞船，成功将16名航天员、26人次顺利送入太空。

让我们通过这部3分钟的超燃短片，一同回顾中国空间站建设的伟大征程。中国空间站永远值得期待！

(责编：赵竹青、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经