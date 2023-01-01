人民网北京1月1日电 （黄盛）国资国企如何贯彻落实党的二十大精神、扎实推进中国式现代化？在日前由中国企业改革与发展研究会、中国企业改革50人论坛主办的“2022中国企业改革发展峰会”上，来自政产研学权威专家学者以及企业代表，以新气象新作为推动高质量发展进行了研讨。

国务院国资委秘书长、中国企业改革与发展研究会首席专家彭华岗表示，国有企业须着眼两个大局,牢记国之大者,自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行,加快建设世界一流企业,提升核心竞争力,既要成为具有核心竞争力的市场主体,也要更加强化自身功能使命,在继续巩固深化独立市场主体相关体制机制的同时,在中国式现代化道路上更好发挥战略支撑作用。要以更宽的眼界、更强的意志、更大的决心,持续深化国企改革，坚决破除深层次体制机制障碍，做强做优做大国有资本和国有企业。

中国企业改革与发展研究会会长宋志平表示，党的二十大精神为我国企业积极践行高质量发展指明了前进方向，确定了行动指南，围绕锚定高质量发展这一任务，加快建设世界一流企业应加强对四个方面的关注。一是深化企业改革，完善中国特色现代企业制度，把党的领导融入公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中。二是做强做精主责主业，增强企业发展活力，提升企业核心竞争力。三是进行有效、有目的和有质量的创新。四是充分发挥资本市场作用，服务实体经济，支持企业高质量发展。

国家市场监督管理总局认可与检验检测监管司司长乔东表示，要深入推进“放管服”改革，深化商事制度改革，提升公正监管水平，完善市场主体支持政策，有效降低制度性交易成本，更大激发市场主体活力和发展内生动力。完善市场监管体制机制，构建现代化市场监管体系。贯彻新发展理念，不断完善市场监管体系，提升市场监管效能，有利于加快建设全国统一大市场。健全信用监管长效机制，推进市场诚信建设。信用监管机制持续完善，将对市场监管效能的提升产生越来越广泛的积极影响和效果。

中国社会科学院经济研究所所长黄群慧建议，企业要充分把握未来中国式现代化进程中的关键节点，把握经济结构调整带来的机遇，注重创新在中国式现代化的核心地位。推进中国式现代化过程中，国有企业的新任务、新使命是要持续完善中国特色现代企业制度。同时要成为现代化经济体系的重要支撑，要充分提升国有企业的核心竞争力，推进世界一流企业建设。

清华大学经济管理学院院长白重恩认为，要充分通过数智化赋能企业高质量发展，一是新能源体系建设中要充分重视能源互联网的重要作用，以能源互联网为技术支撑，设置合理的价格体系激励企业践行双碳战略；二是企业应通过数字化、智能化手段，提升管理能力，完善对用能要素管理，应对新能源供应的间歇性等问题；三是优化完善第三方数字化服务标准，改善数字化转型第三方运行环境，以专业优质服务支持中小企业数字化转型，实现高质量发展。

中国（深圳）综合开发研究院院长樊纲建议，通过政策扶持、金融支持等为广大企业特别是民营企业发展创造好的环境，大力发展民营企业，重视民营企业特别是专精特新企业的创新能力、可持续发展能力，发挥机制优势，做强长板、补齐短板，激发企业活力；要充分重视大企业的发展，发挥大型企业在创新方面的优势，带动中小企业创新，形成产业创新链、完善创新生态圈，实现大企业、小企业相得益彰，共同发展；重视资本市场作用，以资本促进企业创新、促进产业集中度提高，企业要以积极的眼光看待兼并重组。进一步改革开放，推动具有国际竞争力的企业可持续发展，将促进我国加快建设世界一流企业，实现高质量发展。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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