人民网北京12月30日电 （记者杨虞波罗）记者从中国铁路获悉，铁路元旦小长假运输今日正式启动，自12月30日至1月2日，为期4天，12月31日为客流最高峰，预计发送旅客500万人次。

铁路部门统筹疫情防控和客货运输组织，科学安排运力，提升服务品质，精准满足旅客假日出行和重点物资运输需求，为人民群众度过欢乐祥和的节日提供运输保障。

一是精准灵活安排运力，满足旅客出行需求。根据12306客票预售和候补购票数据，科学分析国家优化调整疫情防控措施后的旅客出行规律，动态安排旅客列车开行，精准匹配运力和需求。在部分热门区域、线路和时段，采取动车组重联运行、普速客车加挂车辆等措施，加大运力投放。为有效应对突发客流，在主要铁路枢纽储备一定数量的热备车组和乘务人员，随时可以上线运行，充分满足旅客假日出行需求。

二是强化站车疫情防控，营造健康旅行环境。认真贯彻落实中央关于疫情防控工作部署和国务院联防联控机制要求，加密铁路站车重点部位和场所的通风消毒频次，优化车站客流乘降组织，积极推广无接触式服务，安排旅客有序分散进站候车，保持安全距离，降低疫情传播风险。通过铁路站车广播加强宣传提示，引导旅客全程佩戴口罩，减少人员聚集，做好自身健康防护。

三是提供优质高效服务，改善旅客乘车体验。加大保洁、餐饮、供水等基本服务保障力度，根据客流情况动态增加进出站安检、验票通道，减少旅客排队等候时间。做好老幼病残孕重点旅客服务，强化线上预约管理，提升线下响应效率，提供绿色通道和爱心服务。加强与公交、地铁、出租车等交通方式接驳，积极推广公铁、空铁联运产品，打通出行服务“最后一公里”，让旅客出行更加便捷高效。

四是保障重点物资运输，服务经济平稳运行。发挥全国铁路“一张网”“一盘棋”的优势，统筹运用线路、车辆、人员、装卸机具等资源，全力保障药品、食品、粮食等国计民生重点物资运输；持续实施电煤保供行动，精准投放运力，重点保障发电、供暖用煤需求，确保人民群众温暖安全过冬；开好中欧班列、西部陆海新通道班列、中老铁路国际货物列车，保障国际产业链供应链安全畅通。

铁路部门提示广大旅客朋友，元旦小长假期间列车开行具体情况及服务信息，可在铁路12306网站查询；节日期间车站、列车客流增加，请旅客做好个人健康防护，积极配合铁路部门落实站车防疫措施，共同营造健康安全的旅行环境。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经