人民网北京12月29日电 (记者王震)12月29日，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会和中国互联网协会指导，可信区块链推进计划、中国互联网协会区块链技术应用工作委员会、中国通信标准化协会可信区块链标准推进委员会和大数据技术标准推进委员会联合主办的第六届可信区块链峰会以线上形式召开。

本次峰会以“用科技创造信任”为主题，围绕赋能数字经济发展、促进数据要素市场流通、构建价值互联网可信底座等关键议题，众多业内产学研专家共话区块链技术应用和产业生态最新进展，发布最新成果。

中央网信办信息化发展局副局长王江在致辞中表示，区块链技术的集成应用在新的技术革新和产业变革中起着重要作用。王江指出要加强区块链技术创新，实现高水平自立自强，加快区块链核心关键技术的研发布局；要健全标准体系，加强应用推广，充分发挥行业组织广泛联系产业、凝聚行业共识的作用，通过标准规范指导区块链技术合理规范使用；要强化协同创新，培育自主产业生态，积极探索新技术新应用，坚持底线，共筑开放可持续的区块链自主产业生态。

工业和信息化部信息技术发展司副司长江明涛在致辞中表示，区块链是新一代信息技术的重要组成部分，在促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面发挥着重要作用。下一步，应立足新发展阶段，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，通过加强关键技术攻关，丰富深化行业应用，发挥标准引领作用，持续优化产业生态，多措并举推动区块链产业的高质量发展。

中国信通院院长余晓晖在致辞中表示，区块链作为新一代信息技术的重要内容，是支撑数字经济发展的战略性技术。近几年来我国区块链技术和产业应用在政产学研用各方共同努力下取得了积极成效，未来区块链技术将与一系列构筑数字信任的新兴技术融合发展，在数字经济发展中扮演越来越重要的角色。

中国信通院云计算与大数据研究所所长何宝宏在会上发布了《区块链白皮书（2022）》。本次白皮书在之前版本基础上，深入研究和分析区块链在推动信任基础设施建设中的重要作用，梳理一年来国内外区块链技术、应用、产业发展新动态，阐述以区块链为核心的信任科技体系建设新进展，展望数字经济时代区块链技术应用和产业发展机遇。

峰会上，中国信通院联合国家物联网标识管理公共服务平台、新华社国家重点实验室、北京国际大数据交易所、上海数据交易所、深圳证券通信有限公司、上证所信息网络有限公司等多家行业核心机构联合发起成立“数字资产创新探索计划”。会上还举行了IEEE SA信任科技全球推进计划的启动仪式，展示了第二届中国可信区块链安全攻防大赛重要成果，还发布了第八批可信区块链评测名单。

(责编：王震、吕骞)

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