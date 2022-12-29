人民网北京12月29日电 （记者申佳平）新冠病毒感染将自2023年1月8日起由“乙类甲管”调整为“乙类乙管”。在工业和信息化部今日召开“疫情防控重点医疗物资保障情况”新闻发布会上，工业和信息化部党组成员、副部长王江平表示，当前，疫情防控工作进入新阶段，工业和信息化部会同联防联控机制医疗物资保障组成员单位，推动企业稳产达产，扩能扩产，加大重点药物市场供给，引导合理有序精准投放。

王江平具体介绍，工业和信息化部主要将做好以下三方面工作。

一是充分发挥医疗物资保障组统筹协调作用。工业和信息化部会同国家发展改革委积极发挥牵头协调作用，各单位各司其职、密切配合，财政部积极统筹中央、地方财政资金大力支持企业扩大生产线，交通运输部、邮政局全力保障医疗物资运输，商务部指导大型药品流通企业做好产销对接，卫健委、疾控局及时根据疫情形势变化提出物资保供需求和建议，市场监管总局加强价格监管和质量监督，药监局加快防疫药械审评审批，有力保障重点医疗物资生产和市场供应。

二是多措并举推动重点企业稳产达产、扩能扩产。组织召开全国疫情防控医疗物资生产保供电视电话会，动员全国工信系统迅速行动，摸清医疗物资产能产量情况，支持企业迅速进入满负荷生产状态。统筹调度原料药供应，促进原料药和制剂企业供需精准对接，最大限度发挥产能。工业和信息化部派出34名驻企特派员现场办公，协调解决企业生产遇到的困难和问题，保障重点药品生产供应。

三是加强重点医疗物资调度。制定实施医疗物资生产保供日调度方案，坚持“全国一盘棋”，建立中央、地方两级调配机制。各地党委、政府高度重视，建立重点企业白名单，做好企业生产要素保障。全国统筹调配各类医疗物资，做好精细化保供安排，重点保障医疗机构、居家患者、养老院、农村地区等重点场所、重点人群用药需求。推广新冠病毒感染者购药保障平台，发挥电商平台配送优势，通过实名认证实现药品精准投放。组织各地精准测算物资需求，加大对农村偏远地区药物投放和应急储备。

王江平表示，下一步，工业和信息化部将继续采取坚决措施，支持重点医疗物资企业满负荷生产，确保元旦、春节期间生产不断、供应不断，全力以赴做好医疗物资生产保供工作。

(责编：申佳平、吕骞)

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