人民网北京1月4日电 （杜燕飞 韩鑫）近日，中国日用化工协会发布《日化产品驱螨、抑螨和杀螨性能的评价方法》团体标准，适用于一般液体、乳胶液体、凝胶膏、水溶性和非水溶性固体、粉剂等产品，涵盖日化产品的全部剂型。

“新标准明确了适用范围、评价周期、检测方法等信息，也给出了各项数据的科学定量，为日化除螨产品的科研和创新工作提供了依据。”中国日用化工协会理事长王万绪表示，该标准是我国日化行业除螨产品首个标准，属于通用型评价方法标准，将定量与定性相结合，具有科学性、可操作性和适用性，有利于规范该类产品的生产制造、检验和市场销售，引导企业创品牌、创名牌，为消费者选择高质量产品提供技术标准支持，也进一步推动我国日化行业标准化进程。

进入冬季，人们室内活动增多，开窗通风减少，尘螨等吸入性过敏原容易诱发哮喘、鼻炎等疾病。

“六成的鼻炎和哮喘患者对尘螨过敏，而一张普通双人床上，1克的床尘中可以有1000个至10000个尘螨。”中国芜湖市螨类检验与防控工程技术研究中心主任湛孝东认为，尘螨的防治，对于改善变应性鼻炎、哮喘、预防儿童发展新增过敏症、预防儿童从变应性鼻炎发展成哮喘均能产生一定的积极效果。

值得注意的是，从除螨喷液，到除螨药包、除螨洗衣液，日化产品占据了除螨市场80%至90%的份额。

“当前，市场上有很多除螨产品标注功效大于99%，反而容易让消费者对其真实性产生怀疑。”广东省微生物分析检测中心主任谢小保表示，日化除螨产品此前依据的都是农药标准，但是与农作物除螨不同，针对日化除螨产品的评估，除了功效之外，也要综合考虑它的安全性和科学性，新市场催生新规定，新规定推进新标准。本次标准的制定填补了日化除螨产品标准的空白，让市场产品的检测更具有全面性和科学性。

中国轻工业联合会质量标准部综合处处长聂博表示，日化行业标准化工作始于20世纪60年代左右，每一项标准的诞生都能够推动日化行业产品的质量提升。日化除螨产品团体标准的制定和实施，让该类产品有了统一的功效检测标准，强化了产品质量保障，也能有效提升消费者对日化除螨产品市场的信心。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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