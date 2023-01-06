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“万亿之城”晒GDP目标，释放啥信息？

李金磊
2023年01月06日09:06 | 来源：中国新闻网
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原标题：“万亿之城”晒GDP目标，释放啥信息？

　　中国有24座万亿GDP城市，这些万亿之城2022年经济发展如何？2023年经济增长目标又是多少？

　　近日来，已有武汉、济南、青岛、长沙、合肥、郑州、福州等万亿之城晒出了2022年经济发展“成绩单”，也亮出了2023年经济发展“计划书”。

　　中新财经注意到，这些万亿之城设定的2023年GDP增长预期目标普遍高于2022年实际GDP增速。

　　万亿之城2022年表现如何？

　　24个万亿之城分别为上海、北京、深圳、广州、重庆、天津、苏州、武汉、成都、杭州、南京、青岛、无锡、长沙、宁波、郑州、佛山、福州、泉州、南通、合肥、西安、济南、东莞。

　　截至1月5日，已有武汉、济南、青岛、长沙、合肥、郑州、福州、东莞等万亿之城披露了2022年GDP增长数据(预计值)。

　　武汉在2023年政府工作报告中指出，预计2022年武汉地区生产总值增长4.5%左右，总量达到1.9万亿元左右。

　　合肥在2023年政府工作报告指出，预计地区生产总值增长3.6%左右，经济总量再跨千亿台阶、突破1.2万亿。

　　当地2023年政府工作报告显示，初步测算，郑州2022年生产总值增长2%左右。福州市预计2022年地区生产总值增长5.2%以上。长沙预计2022年地区生产总值增长4.8%。济南预计全市地区生产总值超过1.2万亿元。

　　2021年成功实现“GDP超万亿、人口超千万”的东莞，近日披露的数据显示，预计2022年全年GDP超1.1万亿元。

　　今年GDP目标普遍高于去年增速

　　武汉、济南、青岛、长沙、合肥、郑州、福州等在政府工作报告中提出了2023年预期增长目标，普遍高于2022年实际GDP增速。

　　其中，郑州2023年主要预期目标是生产总值增长7%。长沙2023年主要预期目标是地区生产总值增长7%左右。

　　武汉市2023年主要预期目标是地区生产总值增长6.5%以上。合肥2023年经济社会发展主要目标建议为生产总值增长6.5%以上。福州市主要预期目标是地区生产总值增长6.5%左右。

　　济南主要预期目标是地区生产总值增5.5%以上。青岛主要预期目标是全市生产总值增长5.5%左右。

　　上述万亿之城的2023年GDP增速目标均未低于5.5%，集中在5.5%-7%区间。

　　2023年GDP增长目标普遍高于2022年实际增速，背后是2023年中国经济运行有望总体回升的预期。

　　目前，市场普遍预期2023年中国经济增速高于5%。近期，摩根士丹利预测中国经济2023年将增长5.4%。高盛集团将2023年中国经济增速的预测从4.5%上调至5.2%，认为消费板块有望成为2023年中国经济增长的亮点。

　　促进消费恢复扩大成重要任务

　　中央经济工作会议强调，要把恢复和扩大消费摆在优先位置。

　　郑州将2023年社会消费品零售总额增长目标设为12%，福州为10%，合肥为9%左右，长沙为7%，济南为5.5%左右，青岛为5%以上。

　　郑州要求，加快释放消费潜力，适度调整限购区域、支持团购在售商品住房、确保新市民都市圈居民购房同等待遇、推进租购并举、降低购房信贷负担、落实认房不认贷等措施，开展人才八折购房、新市民购房等活动，解决好青年人才、新市民等群体住房问题，稳定促进住房消费。

　　合肥提出，促进消费加快恢复。把恢复和扩大消费摆在优先位置，全面提升消费能级，争创国际消费中心城市。

　　青岛将扩内需列为2023年重点工作之首，要求出台实施提振接触性消费的政策措施，推动文化旅游、住宿餐饮、批发零售等行业加快恢复，着力促进新能源汽车和智能家电等消费。

　　“随着疫情防控措施的不断优化，消费将迎来强劲的恢复性增长，消费在稳增长中的基础性作用将进一步增强。”中国民生银行首席经济学家温彬对中新财经表示，展望2023年，中国经济将呈现稳固恢复态势，增长动能将更加均衡，预计全年增速达到5.5%左右，回升到潜在增长水平。

(责编：申佳平、陈键)
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