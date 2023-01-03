原标题：全国各地区最低工资标准出炉！14个地区≥2000元

最低工资表迎来更新。

1月2日，人社部官网发布了全国各地区最低工资标准情况(截至2023年1月1日)，上海月最低工资标准达到2590元，为全国最高。14个地区月最低工资标准达到2000元及以上。

全国各地区最低工资标准情况(截至2023年1月1日)，来自人社部网站

新年多地上调最低工资标准

进入2023年，又有一些省份提高了最低工资标准。

其中，自2023年1月1日起，河北省实行新的月最低工资标准三档分别为2200元、2000元、1800元，调整后，对应的小时最低工资标准分别为第一档每小时22元，第二档每小时20元，第三档每小时18元。

此外，自2023年2月1日起，贵州省最低工资标准调整为一类地区每月1890元，二类地区每月1760元，三类地区每月1660元。非全日制用工的小时最低工资标准为一类地区每小时19.60元；二类地区每小时18.30元；三类地区每小时17.20元。

上海月最低工资2590元 全国最高

根据《最低工资规定》，最低工资标准一般采取月最低工资标准和小时最低工资标准的形式。月最低工资标准适用于全日制就业劳动者，小时最低工资标准适用于非全日制就业劳动者。

从月最低工资标准来看，上海月最低工资标准达到2590元，全国居首。其次是深圳，月最低工资标准达到2360元，第三名是北京，月最低工资标准达到2320元。

从小时最低工资标准来看，北京小时最低工资标准为25.3元，为全国最高。

值得注意的是，上海、北京的月最低工资标准“含金量”更高，因为这两个地区的月最低工资标准不含劳动者个人依法缴纳的社会保险费和住房公积金，由用人单位另行缴纳。

14个地区月最低工资≥2000元

从人社部发布的全国各地区最低工资标准情况来看，第一档月最低工资标准在2000元及以上的地区已经增加到了14个。

这些地区分别是上海(2590元)、深圳(2360元)、北京(2320元)、广东(2300元)、江苏(2280元)、浙江(2280元)、河北(2200元)、天津(2180元)、山东(2100元)、四川(2100元)、重庆(2100元)、福建(2030元)、湖北(2010元)、河南(2000元)。

一些待遇会随最低工资提高而上涨

最低工资标准的上涨，有哪些好处呢？谁会受益呢？

直接受益者是低收入劳动者。中国劳动学会特约研究员苏海南对中新财经表示，最低工资标准上调，对保障和改善低收入工薪劳动者及其赡养人口的基本生活非常重要，同时也会带动其他岗位工资水平、加班工资计算基数等提高。

另外，一些与最低工资标准挂钩的待遇也会随着最低工资标准的上涨而提高，包括失业保险金、医疗期内的病假工资、试用期的工资以及单位停工、停业等情况下职工的基本生活费，等等。

比如，各省(自治区、直辖市)要根据本地实际，逐步将失业保险金标准提高至最低工资标准的90%。

根据劳动合同法，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的百分之八十，并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。(记者 李金磊)

(责编：赵竹青、陈键)

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