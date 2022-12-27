人民网12月27日电 （记者杨曦）国家统计局27日发布关于2021年国内生产总值最终核实的公告。公告显示，经最终核实，2021年，GDP现价总量为1149237亿元，比初步核算数增加了5567亿元；按不变价格计算，比上年增长8.4%，比初步核算数提高0.3个百分点。

据了解，按照我国国内生产总值（GDP）核算和数据发布制度规定，年度GDP核算包括初步核算和最终核实两个步骤。近日，根据国家统计局统计年报、财政部财政决算和有关部门年度财务资料等，国家统计局对2021年GDP数据进行了最终核实。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

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