人民网12月27日电 （记者杨曦）国家统计局27日公布数据显示，1—11月份，全国规模以上工业企业实现利润总额77179.6亿元，同比下降3.6%。在41个工业大类行业中，20个行业利润总额同比增长，21个行业下降。

国家统计局工业司高级统计师朱虹表示，11月份，受疫情反弹和需求不足等因素影响，工业生产有所放缓，企业经营压力加大，但利润结构持续改善。具体来看，1—11月份工业企业效益状况主要呈现以下特点：

工业企业营收保持增长，利润有所下降。1—11月份，全国规模以上工业企业营业收入同比增长6.7%，企业销售总体保持稳定增长。受疫情反弹和需求不足等因素影响，工业企业利润同比下降3.6%，降幅较1—10月份扩大0.6个百分点。个别行业及少数重点企业对工业企业利润下拉影响较大。其中，钢铁、石油加工行业利润同比降幅较大，两家疫苗重点企业由于利润同期基数较高，利润同比大幅减少。剔除上述行业及企业，其他规上工业企业利润同比增长6.6%。

装备制造业利润继续恢复，工业企业利润行业结构持续改善。重点行业较快发展、成本压力有所缓解，带动装备制造业盈利持续增长。1—11月份，装备制造业利润同比增长3.3%，增速较1—10月份加快0.1个百分点；装备制造业利润占规上工业的比重为33.1%，较1—10月份、上半年分别提高0.9和5.5个百分点，工业企业利润行业结构持续改善。分行业看，电气机械行业在新能源产业带动下，利润同比增长29.7%，增速较1—10月份加快0.7个百分点；铁路船舶航空航天运输设备行业利润增长8.2%，保持较快增长；专用设备行业在半导体设备、医疗设备等产品带动下，利润增长3.2%，增速加快2.9个百分点。

基本消费品行业利润保持增长。各方面持续加大民生保障力度，强化重点产品生产供应，基本消费品行业利润保持增长态势。1—11月份，酒饮料茶行业利润同比增长21.5%，保持较高增速；烟草、食品制造、文教工美、皮革制鞋行业利润分别增长5.9%—8.6%。

采矿业、电气水行业利润保持较高增速。1—11月份，采矿业利润同比增长51.4%，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长26.1%。其中，煤炭采选业利润同比增长47.0%，保持快速增长；油气开采业受石油价格同比上涨带动，利润增长113.1%；电力行业利润同比增长47.2%，增速较1—10月份加快19.1个百分点。

“总体看，国内疫情反弹短期制约工业企业利润恢复，‘三重压力’对工业经济影响仍然较大。”朱虹表示，下一步，要全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，全面落实党中央、国务院各项决策部署，更好统筹疫情防控和经济社会发展，保障产业链供应链畅通，着力扩大内需，激发市场主体活力，为工业经济企稳回升创造更多有利条件。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

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