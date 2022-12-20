人民网北京12月20日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，今日，装机规模全球第二大水电站——白鹤滩水电站最后一台机组顺利完成72小时试运行，正式投产发电。至此，白鹤滩水电站16台百万千瓦水轮发电机组全部投产发电，标志着我国在长江之上全面建成世界最大清洁能源走廊。

白鹤滩水电站位于四川省凉山州宁南县和云南省昭通市巧家县境内，是实施“西电东送”的国家重大工程。工程开发任务以发电为主，兼顾防洪、航运，并促进地方经济社会发展。电站主体工程于2017年7月全面开工建设，2021年6月28日首批机组投产发电。截至目前，白鹤滩水电站累计发电量超过530亿千瓦时，主要输送江苏、浙江等区域。

据介绍，白鹤滩水电站工程规模巨大，地质条件复杂，综合技术难度位居世界第一。三峡集团携手国内水电建设和装备制造企业，创造了百万千瓦水轮发电机组单机容量、300米级高拱坝抗震设防指标、地下洞室群规模等六项世界第一，推动我国水电全产业链、价值链和供应链水平提升。

同时，在白鹤滩水电站工程建设过程中，三峡集团实施黑水河栖息地生态修复、集运鱼系统、分层取水设施、植物园等生态环境保护工程，筑牢长江上游重要生态屏障，为大型水电站开发建设施工期生态环境保护与管理提供了白鹤滩样本。

值得一提的是，三峡集团在长江干流建设运营的乌东德、白鹤滩、溪洛渡、向家坝、三峡、葛洲坝6座巨型梯级水电站，共安装110台水电机组，总装机容量达7169.5万千瓦，形成了世界最大清洁能源走廊。

“这条走廊跨越1800公里，形成总库容919亿立方米的梯级水库群和战略性淡水资源库，其中防洪库容376亿立方米，占2022年长江流域纳入联合调度范围水库总防洪库容的53%以上，对保障长江流域防洪、发电、航运、水资源利用和生态安全具有重要意义。”三峡集团有关负责人说。

该负责人表示，随着世界最大清洁能源走廊全面建成，6座巨型电站联合调度、协同运行，年均发电量达3000亿千瓦时，可缓解华中、华东地区及川、滇、粤等省份的用电紧张局面，为“西电东送”和电网安全稳定运行发挥支撑作用。每年可节约标煤约9045万吨，减少排放二氧化碳约24840万吨，对改善我国能源结构，助推实现碳达峰、碳中和目标发挥作用。