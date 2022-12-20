人民网北京12月20日电 （记者杜燕飞）记者从中国石化获悉，近日，中国大陆首个使用可持续航空燃料的商业货运航班完成首飞。该航班使用的是中国石化镇海炼化生产的生物航煤，是我国航空物流绿色发展上的实践，为航空物流业推广可持续航空燃料应用奠定了基础。

中国大陆首个使用可持续航空燃料的商业货运航班CA1027。受访者供图

记者了解到，生产的航空煤油，原料主要包括餐饮废油、动植物油脂、农林废弃物等。与传统石油基航空煤油相比，全生命周期二氧化碳排放最高可减排50%以上。

中国石化镇海炼化员工在生产装置现场对生物航煤进行取样。受访者供图

据介绍，2009年，中国石化石科院开发出具有自主知识产权的生物航煤生产技术，利用中国石化镇海炼化下属生产基地改造建成一套生物航煤试验装置，推动生物航煤在2013年、2015年、2017年相继完成首次试飞、首次商飞和首次跨洋飞行，中国成为继美国、法国、芬兰之后第四个拥有生物航煤自主研发生产技术的国家。今年5月，我国首套10万吨/年生物航煤工业装置在镇海炼化进行首批规模化试生产，并获亚洲首张全球RSB生物质可持续航空燃料认证证书。

中国石化镇海炼化生产的生物航煤。受访者供图

中国石化表示，目前，镇海炼化生产的生物航煤在首批发往空客（中国）天津总装制造基地的基础上，相继在东航、南航、国航、多彩贵州航空等国内航线及国际货运航线投用，实现从制造基地到商业飞行、从客运航空到货运航空、从国内航线到国际航线的三层跨越，标志着我国自主研发生物航煤从规模化生产走向规模化应用，产业链得到拓展和延伸。

(责编：申佳平、高雷)

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