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我国首个自营超深水大气田“深海一号”二期工程全面开工建设

2022年12月31日12:10 | 来源：人民网
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“深海一号”二期工程海上钻井现场。受访者供图
“深海一号”二期工程海上钻井现场。受访者供图
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人民网北京12月31日电 （记者杜燕飞）记者从中国海油获悉，12月30日，在位于海南三亚东南200公里外的深海海域，随着“海洋石油982”钻井平台将钻头打向地层5000米深处，“深海一号”大气田的二期工程全面开工建设。

“深海一号”是我国首个自主勘探开发的自营超深水大气田，一期于2021年6月25日成功投产，天然气探明地质储量超千亿立方米，最大水深超过1500米，最大井深达4000米以上，是我国迄今为止自主开发的水深最深、勘探开发难度最大的海上超深水大气田，目前已累计生产天然气超过30亿立方米。

据中国海油海南分公司总工程师刘书杰介绍，“深海一号”二期工程将开发距离“深海一号”能源站约70公里海域的陵水25-1深水区块，共部署12口水下井口，可使“深海一号”的天然气储量从1000亿立方米增至1500亿立方米，高峰年产量从30亿立方米增至45亿立方米，相当于海南岛2021年天然气消耗量的90%。

“该项目是我国首个深水高压项目，水深近千米，地层压力达69兆帕，面临138摄氏度的高温挑战。钻井总井深超过60000米，达到‘深海一号’一期的2.2倍。”刘书杰表示，中国海油正努力构建深水高压井钻完井核心技术体系，确保“深海一号”二期工程钻完井作业的顺利实施。

记者了解到，由于地处“深海一号”能源站和崖城13-1平台两座生产设施之间，“深海一号”二期工程将依托现有生产设施进行开发。由“深海一号”能源站对其水下生产系统实施远程控制，并在崖城13-1平台旁新建一座导管架平台，所产天然气通过新建的113公里海底管道输送到崖城13-1平台生产处理系统进行处理后，再向粤港澳大湾区和海南自贸岛外输。

“‘深海一号’二期工程是将为粤港澳大湾区和海南自贸港‘双碳’转型贡献力量，投产后可使中国海油在该区域的清洁天然气供应量超过180亿立方米/年。”中国海油党组书记、董事长汪东进表示。

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