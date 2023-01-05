人民网北京1月5日电 （记者罗知之）偿付能力监管是保险公司审慎监管的重要内容，偿付能力数据不真实直接影响监管质效。据银保监会官网消息，近日，银保监会财务会计部（偿付能力监管部）发布《关于四家保险公司偿付能力数据不真实问题的通报》，通报了2022年偿付能力真实性检查中发现浙商财险、安诚财险、人保寿险、友邦人寿等4家保险公司存在的偿付能力数据不真实问题。

下一步，银保监会财务会计部（偿付能力监管部）将针对偿付能力数据问题依法依规进行处理；继续加强偿付能力数据真实性现场检查，督促保险公司加强偿付能力数据真实性管理，严格按照《保险公司偿付能力监管规则（Ⅱ）》及相关文件编制报告、填报数据，确保各项偿付能力数据真实、准确、完整，持续提升偿付能力管理工作质效。

(责编：罗知之、高雷)

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