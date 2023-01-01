原标题：中国社会汽车保有量超3亿辆 千人汽车拥有量达220辆

12月31日，中国·广州汽车产业大会系列活动开幕式上举行的汽车产业强链补链项目集中签约仪式。 许青青 摄

记者从31日举行的中国·广州汽车产业大会系列活动开幕式上获悉，中国社会汽车保有量超过3亿辆，千人汽车拥有量达到220辆。

第二十届广州国际汽车展览会已于30日开幕，将持续至2023年1月8日。中国对外贸易中心党委书记、主任储士家在致辞中指出，本届广州汽车展是广交会展馆四期启用后迎来的第一场大展，也是本年度国内唯一举办的A级车展，具有重要意义。本届广州汽车展以“新科技、新生活”为主题，展览面积22万平方米，来自全球的89家车企倾情参与。广州汽车展已成为国内外最具影响力的国际汽车展览会之一，被誉为“中国汽车市场发展风向标”，成为广州市重要的城市名片。

中国机械工业联合会会长徐念沙视频致辞时介绍，汽车作为中国国民经济的支柱产业，产品产量连续多年居世界首位。目前，中国规模以上汽车制造企业超过1.7万家，用工人数超过400万人。中国品牌乘用车市场份额达到47.2%。中国社会汽车保有量超过3亿辆，千人汽车拥有量达到220辆。今年1月至11月，汽车产销分别超过2400万辆，同比分别增长6.1%和3.3%。其中新能源汽车产销分别超过600万辆，出口59.3万辆，同比均增长1倍。中国汽车不仅为世界汽车产业发展做出突出贡献，也为稳定中国国民经济基本盘、实现“六保”“六稳”做出了重要贡献。

大会还举行了汽车产业强链补链项目集中签约仪式，签约项目34个，包括招商项目和增资扩产项目，涉及白云区、番禺区、黄埔区、增城区、南沙区、花都区等6个区。

据悉，车展期间，广州市还将同期举办中国·广州汽车产业发展大会系列活动，包括主题论坛、智能网联汽车驾驶大赛、智能网联汽车技术大会等。(记者 许青青)

(责编：杨虞波罗、陈键)

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