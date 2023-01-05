本报记者 王 政 韩 鑫 方 敏 刘新吾

争分夺秒，研发按下“加速键”。1月3日，一辆搭载“原力智能增程”技术的白色长安深蓝SL03轿车，从云南香格里拉驶回重庆长安新能源汽车科技有限公司。这辆车刚刚完成一次不加油、不充电、不间断行驶1283公里的长距离实测挑战。从技术创新到量产落地，长安“原力智能增程”技术不仅实现了发电机95%的高运行效率，还可在零下30摄氏度的极端环境下实现电池极速加热。

发力创新，出口跑出“加速度”。去年我国新能源汽车累计出口量预计同比增长一倍，今年中国车企正持续加大海外新能源市场开拓力度。

新能源汽车量质齐升，是我国加快建设现代化产业体系的生动注脚。

中央经济工作会议指出，加快建设现代化产业体系。各地区各部门按照党中央、国务院决策部署，坚定信心、迎难而上，推出一系列新政策新举措，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

加力补短板锻长板，保证产业体系自主可控

能源装备再添大国重器。1月4日，中远海运第二艘17.4万立方米大型液化天然气运输船“武当号”正一路漂洋过海，经苏伊士运河前往欧洲。这艘20天前交付的巨轮，由中国船舶沪东中华公司自主研发设计。

“众人拾柴火焰高。”中国船舶沪东中华公司总经理陈军介绍，填补性能测试空白、构筑工程验证体系，支撑国产化研制……依靠产业链30多家企业持续协同创新，才实现了关键技术的新突破，“依托创新联合体，预计到2025年底，基本能实现国内液化天然气运输船配套供应链自主可控。”

补短板、填空白，锻长板、塑优势。走进中信重工生产车间，一条巨大的重载液压机械臂挥舞悬臂，7个关节灵活转动，重达2.5吨的衬板被稳稳举起，新旧衬板更换顺利完成。

“磨机换衬板机械臂的开发，成为我们开拓市场的金钥匙。”中信重工有关负责人说，目前，该系列产品不仅成功应用至多家大型矿山企业，还走出国门、行销多国。

产业链供应链安全稳定是构建新发展格局的基础。中央经济工作会议提出，围绕制造业重点产业链，找准关键核心技术和零部件薄弱环节，集中优质资源合力攻关，保证产业体系自主可控和安全可靠，确保国民经济循环畅通。

聚焦堵点卡点，以服务“护链”，江西筛选电子信息等14条重点产业链，政府派专人负责稳链补链强链工作；以优势“固链”，青海立足既有产业优势，打造锂电池动力及储能、光伏制造等5条产业链……政企共促、上下游携手，推进强链补链。

发力自主创新，国产大飞机C919开启首班验证飞行，复合材料主结构件应用于空间站天和核心舱，0.015毫米“手撕钢”实现世界首创……重大装备、重要基础零部件、新材料等关键领域科技攻关结出硕果。

“提升产业链韧性和安全水平，关键是要以守正创新方式办好自己的事。”中央财办有关负责人表示，我国拥有世界最完整的产业体系和潜力最大的内需市场，制造业规模占全球30%，是全球制造业的重要枢纽。这是我们应对风险挑战的坚强保障和最大底气。“我们要坚守实体经济特别是制造业这个根本，把各方面的优势和活力真正激发出来，抓紧补短板、锻长板，努力做到更好生存、持续发展。”

提升传统产业竞争力，夯实现代化产业体系基底

党的二十大报告提出推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。

向智能化进军，传统产业竞争力不断增强。

钢板抓取、折弯、倒角、涂胶……走进位于山东青岛的海尔冰箱互联工厂，完成U壳钣金工序的冰箱外壳，被自动流水线输送至箱体工序，从预装至总装，仅仅40秒钟，一台冰箱就已生产完成。

在终检工序，搭载高清摄像头和激光测距仪的五轴机器人，完全取代了人工。全球首个5G+机器视觉解决方案，在海尔卡奥斯工业互联网平台上落地应用。

“卡奥斯首创冰箱3D结构光测量系统，实现对角线、平面度等22项在线实时检测。千余个部件的图像数据库及检测算法模型，可对78种冰箱箱体缺陷自动判定与追溯，从箱体板材到螺钉再到外观，都采用人工智能全检。”冰箱互联工厂工程技术平台负责人张林杰说，应用该系统后，检测效率提升55%，检出率100%，检测精度高达0.01毫米。

作为海尔集团打造的工业互联网品牌，卡奥斯已四度蝉联工信部双跨平台榜首，构建起化工、模具、型材等多个行业生态，链接企业超90万家，服务企业近8万家。卡奥斯物联科技股份有限公司副总经理兼解决方案总经理林忠毅介绍，未来，卡奥斯将不断做深垂直行业、做强特定行业，以数字技术更好赋能千行百业。

工信部统计显示，目前我国已培育1700余家引领行业发展的数字化车间/智能工厂和5500余家区域领军企业，各方协力绘就智能制造新画卷，助力提升传统产业在全球产业分工中的地位和竞争力。

向高端化迈进，传统产业创新力稳步提升。

步入江苏常州高新区星宇股份产业园，50条产线马力全开，车灯日出货量达2.5万台。“这台新引进的自动化产线，帮助我们实现了产品向高端化迭代。”企业负责人马古军说，产品在新能源汽车行业细分市场占有率不断提升，有力支撑企业转换新赛道。

产业链上游，星宇股份的高端化升级需求，也倒逼自动化产线供应商快克智能装备公司加快迈向高端。通过在运动控制、视觉算法等方面持续投入研发，该公司成功从精密焊接行业迈入机器人制造行业，销售额连年翻番。

深入实施技术改造升级工程，不断扩大中高端产品供给能力，助推我国制造业加快向高端化迈进。2022年1至11月，制造业技改投资同比增长9.1%，占全部制造业投资的40.9%，加速推动制造业升级。

向绿色化转型，传统产业新活力加速锻造。

浙江湖州，创新构建“工业碳效码”，将碳效评价融入绿色金融、节能技改等应用，激发企业节能降碳内生动力；江西新余，累计对42家工业企业开展节能诊断服务，提升企业工业能效水平……通过持续努力，我国工业绿色发展取得积极进展。目前已累计推动建设绿色工厂2783家、绿色园区223家、绿色供应链管理示范企业296家，推广超2万种绿色产品，绿色增长新动能日益强劲。2022年上半年规模以上工业单位增加值能耗下降4.2%。

工信部有关负责人表示，下一步将着力开展工业领域碳达峰行动，通过完善绿色低碳技术体系和绿色制造支撑体系，深入推动能源消费低碳化、生产过程清洁化、资源利用循环化转型。

培育壮大新兴产业，构筑现代化产业体系新引擎

自主跟车、红灯自动刹停、绿灯自动启动、自动上下高架桥匝道、自动打转向灯并线超越前方慢车……2022年12月23日15时许，一辆白色小鹏G9测试车，在上海市区开启了长达40公里的城市NGP（智能导航辅助驾驶）测试。

同样的驾乘感受，广州的小鹏P5车主向先生已经体验多月。“我第一时间给车辆完成了升级，每天上下班都会使用，全程几乎都不需要接管，真的很方便。”数据显示，截至目前，城市NGP在广州累计测试里程已超40万公里。

“市内有大量人车混行、复杂的红绿灯信号、各种不规范的道路行为，这些复杂场景的运算量和实时的处理量，是高速公路的几十倍。”小鹏汽车自动驾驶产品高级总监刘毅林说，小鹏汽车成立伊始就大力投入自动驾驶技术研发，现已打造了数千人研发测试团队，申请专利超过500件，从量产视觉融合自动泊车到量产停车场记忆泊车，从量产高速公路NGP到量产城市NGP，不仅保持行业领先，更助推中国新能源汽车产业强链补链、快速成长。

加快前沿技术研发和推广应用，我国战略性新兴产业正稳步壮大，成为推动制造业高质量发展的重要引擎。2022年前11月，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.0%，快于全部规模以上工业4.2个百分点。

重庆高新区，金凤实验室里，上海交大人工智能医药团队工作人员正验算数据。“通过引入人工智能算法，新药研发时间和成本明显缩短。”上海交大重庆人工智能研究院副院长洪亮介绍，团队用人工智能设计的药物分子已完成实验流程，成功交付药企。

自2022年6月建成投用以来，金凤实验室喜讯频传，一批院士带领20个科研团队加速开展科研攻关，7项发明专利进入实审阶段，6项著作权登记在册。

近年来，重庆高新区加快前沿技术研发，推动智能化数字化新模式应用，汇聚中科院重庆科学中心、北大重庆大数据研究院等高端创新要素，战略性新兴产业发展迅速，集聚软件企业300余家，2022年前三季度，绿色低碳及智能制造业产值增长13.7%，智能网联新能源汽车产业高速增长。

目前，我国重点培育的国家级先进制造业集群增至45个，拥有近9000家专精特新“小巨人”企业，覆盖新一代信息技术、高端装备、新材料、生物医药等多个战略性新兴产业，共同构成引领制造业高质量发展、加快构建现代化产业体系的重要力量。

实体经济是立身之本。新征程新起点，坚定保持战略自信，落实落细各项政策，我国产业基础高级化、产业链现代化步伐将更加坚实，为构建新发展格局提供有力支撑。

《 人民日报 》（ 2023年01月05日 01 版）

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(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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