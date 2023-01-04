人民网北京1月4日电 （记者王震）1月4日，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会指导，中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会主办的第五届数据资产管理大会在线上召开。

本次大会以“破局·革新·共治”为主题，汇聚业内专家，分享大数据技术、数据资产化相关的新思想、新实践。中国通信标准化协会理事长闻库、中国电子信息行业联合会秘书长高素梅、中国信息通信研究院院长余晓晖线上出席会议并致辞，来自大数据产业相关企业及研究机构的多位专家线上参会。

闻库表示，中国通信标准化协会持续推动开展大数据标准体系建设工作，健全产业标准化体系。发挥中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会平台优势，深化重点领域研究，激发产业创新合力，吸引超230家成员单位，产出《数据资产管理实践白皮书》等一系列成果，助推大数据产业协同创新发展。

高素梅指出，目前我国数据管理的水平仍然处于初步发展阶段，数据管理的科学性、规范性、实用性仍然影响数据要素市场的进一步培育与开拓。下一步要全面深入开展数据管理能力成熟度评估模型（DCMM）贯标评估工作，积极推动数据资产管理和数据要素市场的培育，加快促进数据应用价值的延伸。

余晓晖表示，中国信通院持续深耕数据要素理论研究、鼎力支撑数据管理行业发展、潜心研究数据要素关键技术，下一步也将继续与业界伙伴紧密携手，潜心钻研、集智攻关，为我国数据要素基础制度落地、为数据产业发展提供高质量的公共产品和智力支持。

会上，中国信息通信研究院云计算与大数据研究所所长何宝宏发布了《大数据白皮书（2022）》。白皮书聚焦一年多来大数据各领域的发展，探讨了大数据发展整体态势，并从数据存储与计算、数据管理、数据流通、数据应用、数据安全等领域的现状、特点、挑战与趋势，进行了详尽的梳理和分析。

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长魏凯发布了《数据资产管理实践白皮书（6.0）》。白皮书深度结合国家最新的数据战略和数据要素基础制度背景，致力于绘制数据资产管理新蓝图，研判未来发展方向，以实践经验总结为企业开展数据资产管理提供参考。

大会还发布了《数据治理产业图谱1.0》、数据中台能力成熟度模型框架、DataOps系列标准、“可信大数据&可信数据库”评估评测观察等重磅研究成果，积极促进大数据、数据资产管理相关理论在行业中落地实践，助力数字经济蓬勃发展。

(责编：王震、高雷)

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