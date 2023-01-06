人民网北京1月6日电 （记者孙阳）当前，凭借深厚的技术积累和成熟的产业链配套，中国新能源汽车正成为引领全球汽车产业转型的重要力量。在主流家用市场，中国新能源品牌已经走在世界前列，但在高端市场，国内仍缺乏具有竞争力的品牌。如何加速技术突破、保障使用安全、提升用户体验，仍是国产新能源进军高端车市场的关键。

日前，“敢越星河”仰望品牌暨技术发布会在深圳召开，比亚迪正式发布了全新高端汽车品牌仰望及其核心技术“易四方”。 同时，百万级新能源硬派越野 U8和百万级纯电动性能超跑 U9 也同步亮相。据悉，“易四方”技术将标配搭载于仰望品牌全系车型。

据介绍，“易四方”技术作为量产的四电机驱动技术，能够凭借四电机独立矢量控制技术对车辆四轮动态实现精准控制。比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福表示，未来仰望品牌将率先应用众多比亚迪集团的顶尖技术。基于极限的驾驶场景，为用户提供极致安全、极致性能、极致体验。

比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福

“易四方”技术：始于安全 提升性能体验

记者从发布会获悉，“易四方”是一套以四电机独立驱动为核心的动力系统，从感知、决策、执行三个维度围绕新能源汽车的特性进行全面重构，颠覆以往燃油车的动力系统能力体系。

据了解，“易四方”技术雏形曾在 20 年前比亚迪集团发布的 ET 概念车上出现，四个电机独立对车辆四轮进行驱动，有更好的安全及性能表现。这也是电池、电驱、电控三大技术领域在历经 20 年的不断探索后取得了核心突破的背景下，最终迎来量产机遇的创新驱动技术。相较传统的燃油汽车动力系统，“易四方”技术可以通过感知力更强的电驱系统，以毫秒级的速度独立调整车辆四轮轮端动态，从而更好地控制车身姿态。

比亚迪相关负责人表示，得益于上述技术成果，“易四方”技术可以为用户提供更大的安全冗余，比如在车辆单轮爆胎后，以每秒 1000 次的频率精准调整剩余三轮的扭矩，通过驱动轮及时对车身姿态进行强有力的补偿干预，帮助驾驶员将车辆稳定可控地停下来。

此外，“易四方”还将为用户提供极致的性能与体验。“易四方”平台最高转速做到了20500rpm，整车马力超1100匹，可以适应街道、越野、赛道等多种极限场景的性能需求。自主研发高集成电机所带来的强大动力，还支持“易四方”技术在柏油马路等高附着力路面，实现灵活的原地掉头功能。

从技术布局来看，“易四方”技术也进一步丰富了比亚迪集团的“四位一体”安全体系，让仰望品牌具备了以核心技术优势冲击高端市场的机遇。

百万级新能源高端车型：硬派越野、电动超跑

在品牌发布会上，仰望品牌两款量产车型 U8、U9 同步亮相，两款车型均标配颠覆性的“易四方”技术。

据介绍，仰望 U8是该品牌首款量产车型，定位百万级新能源硬派越野。其车长超过 5 米，车宽超过 2 米，采用了仰望品牌的家族式设计“时空之门”，将未来感和科技感融入到整车的设计。

仰望 U9 定位百万级纯电动性能超跑，整车搭载易四方动力系统，零百加速达到2秒级。设计方面同样采用了“时空之门”设计语言。整车外观既保留了经典超跑的设计元素，又增添了未来电动超跑的整体感。围绕超级跑车的安全性和舒适性痛点，仰望品牌研发团队用创新的技术，打造 U9 极致安全的车身结构、严苛的安全标准，兼顾城市舒适和赛道极限，提供“可街可赛”的全新驾驶体验。

重塑新能源时代高端品牌价值观

据悉，仰望品牌的标识，源自甲骨文中的“电”字，甲骨文是世界上最古老的文字之一，也是唯一传承运用至今的文字，“电”字即有新能源的寓意，也代表人类文明的不断进步。仰望品牌希望从过去而来，汲取甲骨文的灵感和力量，以勇敢的精神，保持对未知的好奇与探索，向汽车技术高峰不断迈进。

从销售渠道来看，仰望将建立自营渠道，确保用户在任一终端触点都可以享受公开透明的服务和一致互通的权益，为用户提供可兑现、可持续的服务，塑造高端品牌力。同时，仰望品牌也将更多地聆听用户最真实的反馈，让用户成为仰望品牌价值共创的参与者。

比亚迪相关负责人介绍，未来，仰望品牌将持续引领比亚迪集团的技术创新，率先搭载众多顶尖技术，不断拓宽新能源汽车技术边界，并将探索成果转化为产品贡献给消费者，为消费者打造真正极致安全、极致性能、极致体验的跨时代产品，冲击一直以来被传统品牌牢牢占据的百万级高端市场。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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